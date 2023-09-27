Белорусы спешат избавиться от одной вещи 2 27.09.2023, 13:25

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И выставляют ее на продажу часто за бесценок.

После принятия указа о запрете дронов для физлиц белорусы стали активно избавляться от этой техники. Иногда продают за бесценок, пишет zerkalo.io.

К 11.30 среды, 27 сентября, на торговой площадке «Куфар» было размещено 389 объявлений о продаже дронов. При этом 13 объявлений от частных лиц о продаже дронов появились именно сегодня. Днем ранее таких объявлений опубликовали 26. Цены на них варьируются от 50 рублей до более чем 3000 рублей.

В некоторых случаях авторы объявлений поясняли, что продают квадрокоптеры в связи с переездом, переходом на новую модель или потому что он «лежит без дела». Чаще всего причина продажи не указана, но дата размещения объявлений совпадает с принятием указа, запрещающего иметь такую технику.

Нововведения для владельцев и операторов дронов

Напомним, 25 сентября Александр Лукашенко подписал указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документом вводится запрет ввоза, хранения, оборота, эксплуатации и изготовления беспилотников для физлиц — теперь все это разрешено только юрлицам и ИП для предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением определенных требований.

В законе содержится пункт о том, что физлица, владеющие дронами и беспилотниками, должны продать их юрлицам либо ИП либо же передать на хранение в уполномоченную организацию — ее тоже должно определить правительство. Он вступит в силу через три месяца после опубликования указа, и избавиться от беспилотников необходимо в течение трех месяцев после этого — то есть не позднее 27 марта 2024 года.

В свою очередь юрлиц или индивидуальных предпринимателей обязали для ввоза БПЛА в страну получать разрешение в Департаменте авиации Минтранса. Туда же необходимо обращаться за разрешением на изготовление, эксплуатацию и постановку аппарата на учет.

Поставить беспилотники на госучет в Департаменте по авиации нужно в течение пяти рабочих дней после официального опубликования указа. До 31 декабря 2024 года их будут вносить в журнал, а с 2025 года заработает автоматизированная информационная система (АИС) госучета гражданских БЛА.

В Департамент по авиации нужно обращаться и для того, чтобы снять дрон с учета. В случае утраты аппарата (если он потерян, украден или сломан) — не позднее дня, следующего за днем его обнаружения. Если же беспилотник продан либо на иных законных основаниях перешел другому юрлицу или ИП — не позднее пяти дней после этого события.

Нововведения появились и для операторов дронов. Теперь они обязаны пройти специальную подготовку, прежде чем приступить к работе с беспилотником. Требования к такой подготовке пока находятся в стадии разработки.

Все эти меры авторы указа аргументировали «обеспечением общественной безопасности и регламентированием порядка государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также их использования». Однако новые требования не распространяются на БПЛА, отнесенные к государственной и экспериментальной авиации.

Для ввоза, эксплуатации и изготовления БПЛА физлицами указ вступает в силу после официального опубликования, то есть 27 сентября, а в вопросе хранения и оборота — через шесть месяцев. Иные положения документа — через три месяца после его опубликования.

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