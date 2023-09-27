Белорусских школьников накормят конфетами от Николая Лукашенко 9 27.09.2023, 14:04

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Сын диктатора привез такие из Китая.

Белорусских школьников собираются кормить конфетами из сухого молока. Кондитерская фабрика «Коммунарка» начнет поставлять конфеты комбинатам школьного питания.

Конфеты из сухого молока поручил производить Александр Лукашенко, после того как его сын Николай привез такие из Китая. Пробную партию сделали на заводе медпрепаратов. Лукашенко поручил до конца года наладить массовое производство таких конфет для внутреннего рынка и на экспорт.

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