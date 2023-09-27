«Даже за букву берут в два раза дороже» 3 27.09.2023, 13:40

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Истории белорусов, которые в последний год заказывали памятники.

Власти хотят ввести изменения по похоронам, расширив варианты бесплатных услуг по погребению. Тем временем цены на надгробные памятники в некоторых компаниях сильно подскочили.

Журналисты zerkalo.io спросили у белорусов, сколько они тратили на изготовление памятников и с какими трудностями сталкивались.

«Даже за букву берут в два раза дороже»

Наталья (все имена изменены) написала нам, что начала искать компанию, которая бы изготовила памятник, в мае этого года. «Цены практически везде были одинаковые. За вариант чуть выше самого бюджетного нужно было выложить от 4500 рублей. Это самый дешевый вариант, если ты хочешь стандартное оформление двухместной могилы с одним памятником», — рассказала она.

По словам женщины, в сумму входит сам памятник 5 сантиметров толщиной, бессер блоки, фундамент, стяжка и плитка. Если в услугу входят также рамка для цветов или дополнительное гранитное оформление, то цены, по ее опыту, начинаются от 7 тысяч рублей. «Если памятник больше 5 сантиметров толщиной, к цене плюс еще 300 долларов (980 рублей по курсу Нацбанка на 26 сентября). Самое интересное, что цены одинаковы и в частном секторе, и в государственном», — считает Наталья. Для этой услуги она в итоге нашла «хороших знакомых», которые сделали памятник за 1150 долларов (3 752 рубля).

Кристина из Новополоцка изучала варианты изготовления памятника около года назад и поняла, что «более-менее цены похожие, более важным было качество». В итоге она заказала гранитный памятник в одной из местных фирм. Установить его обещали, как только заказчик полностью оплатит услугу, ей выставили счет в 2 тысячи рублей. Семья внесла деньги в несколько этапов. В августе этого года памятник установили. Изготовление и установка памятка и керамогранитной плиты с бордюром на участок обошлись в 2300 рублей. «Недешево, но все как хотелось: полимерные розы, гранитная ваза», — говорит Кристина. В результате она осталась довольна обслуживанием.

Валентина обратилась в «хорошую» фирму по изготовлению памятников по рекомендации знакомого. Но все оказалось не так радужно, как она ожидала.

— Они хоть и выслушали, что нам надо, но проект так и не сделали. Директор обещала к такой-то дате прислать проект и смету, а потом исчезла и трубку не брала. И так несколько раз, рассказала Валентина. — Три месяца мы ждали, а потом пошли в другую фирму, ее посоветовали работники похоронного дела.

Как говорит Валентина, памятник предполагался «нестандартный, но ничего сложного»: кусок хорошего гранита-горбушки с нанесением надписи сусальным золотом.

— Насчитали нам почти 5 тысяч долларов (около 16 320 рублей). Мы офигели, потому что узнавали в разных источниках и поняли, что за такой проект это слишком дорого, — продолжает Валентина. — Так проект был отрисован, мы обратились с ним во вторую фирму. Там цена за этот проект, но с небольшими изменениями, стала уже 2800 долларов (9140 рублей). Примечательно, что в первой фирме, когда назвали цену, то не предоставили подробную смету, поэтому не понятно было, что они туда «накидали». А во второй фирме уже была смета, там было подробно расписано, какая работа и сколько стоит. Стало понятно, что в первой конторе нас хотят надурить, потому что даже за одну букву из сусального золота они берут в два раза дороже — 6 долларов (19,6 рубля), а во второй конторе это стоило 3 доллара (9,8 рубля). В итоге мы решили иметь дело со второй фирмой.

«Надежды вернуть деньги уже нет»

Еще одна неприятная ситуация, с которой сталкиваются белорусы, обращающиеся за такими услугами, это «внезапное» банкротство фирм.

Михаил из Мозыря. Он и его семья — среди потерпевших от действий компании, обманувшей сотни клиентов. У этой фирмы они в прошлом году заказал памятник на могилу. Для его установки надо было подождать. Но семья оплатила его изготовление и договорилась с компанией весной этого года созвониться и завершить работу. Но ни в указанный срок, ни после него никто из компании с клиентом не связался. Тогда они сами стали вызванивать фирму, но безуспешно. А когда приехали в офис, где ранее подписывали договор, оказалось, что этой фирмы там давно нет.

— Мы пошли в милицию, там приняли заявление и сказали ждать, когда с нами свяжутся для опроса. Я поискал информацию — оказывается, мы стали одними из сотен потерпевших этой фирмы. В Viber есть группа, где общаются такие же, как мы, в ней я узнал, что владелец фирмы уехал в Польшу и там уже открыл две такие же компании, — рассказал Михаил.

Семья потеряла чуть меньше 3 тысяч рублей, или около тысячи долларов по курсу на момент оплаты услуги. Михаил говорит, что надежды вернуть деньги уже никакой нет.

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