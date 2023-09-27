Командующего Черноморским флотом РФ снова показали на видео, снятом задолго до удара по Севастополю 1 27.09.2023, 14:09

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Пропагандисты опять прокололись.

Российские пропагандистские СМИ опубликовали видео с командующим Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым – он якобы награждал футбольную команду «Черноморец» за призовное место в «чемпионате Вооруженных сил России», а также давал интервью кремлевским пропагандистам.

Вероятно, таким образом, в Кремле дали установки реагировать на сообщение украинских ССО о том, что Соколов был ликвидирован во время ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

На коротком видео видно, как человек во флотской форме, похожий на адмирала Соколова, награждает и поздравляет спортсменов. Но суть ситуации в том, что, по имеющейся информации, такое мероприятие состоялось еще 18 сентября - то есть задолго до удара по штабу, отмечает «Главред».

Напомним, что в центре оккупированного РФ Севастополя прогремели мощные взрывы в пятницу, 22 сентября. Удар пришелся по штабу Черноморского флота российских оккупантов. В штабе Черноморского флота образовалась «дыра» после ракетного удара. Как уточняют местные Telegram-каналы, взрывная волна в результате взрыва была «сумасшедшей».

Как позднее сообщили Силы спецопераций Украины, среди погибших оккупантов был и командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

«После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению», - сказано в сообщении.

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