В Дроздах продают коттедж по бешеной цене

В Дроздах продают коттедж по бешеной цене7
- 27.09.2023, 14:24
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Как он выглядит?
«В одном из самых престижных районов Минска в живописном тихом месте микрорайона Дрозды на территории 15 соток продается элитный коттедж со всей техникой и мебелью». Так рекламирует коттедж продавец.
Согласно объявлению, на участке дома сделан многоуровневый ландшафтный дизайн, есть сад, клумбы, сосняки, лиственные деревья и кустарники. Работает автоматическая система полива.
Территория вокруг дома покрыта газонной травой, есть огород. Барбекю закрывается роллетами, есть холодильник и горячая вода.
Площадь дома — 871 кв. м, жилая — 587 кв.м.
Коттедж выполнен по индивидуальному проекту. Видеодомофон — на каждом уровне, есть охранная сигнализация.
Отделка выполнена из дорогих, современных материалов, пишет продавец. Итальянская и испанская плитка, ламинат, устойчивый к царапинам, межкомнатные двери с витражным стеклом, французские обои, венецианская штукатурка, итальянские люстры, мраморная лестница, кованые перила.
«В этом доме есть все, о чем вы мечтали: не только большой красивый дом, но и место, где вы можете чувствовать себя комфортно и уютно, где вы можете проводить время со своей семьей и друзьями, наслаждаться тишиной и спокойствием, а также развлекаться и заниматься любимым хобби», — пишет продавец, добавляя к удобствам «доброжелательных респектабельных соседей».
Продавец оценил коттедж в 2,75 млн долларов.