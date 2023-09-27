Американский разведчик: Ракетами ATACMS украинцы будут уничтожать целые колонны врага 1 27.09.2023, 14:33

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И возьмут под огневой контроль сухопутный коридор в Крым.

США планируют поставить Украине новую партию танков Abrams в количестве 30 единиц. Также Белый дом принял решение о поставках ракет ATACMS для Украины, возможно, в кассетном варианте, но с условием не применять их по территории россии. Об американском оружии, которое может изменить правила игры и перспективах украинского контрнаступления - в эфире «Апостроф TV» рассказал американский разведчик в отставке, военный эксперт Давид Лонг.

- Первые танки Abrams уже в Украине. И также уже есть информация, что танковый парк будет пополняться. Но что означает формулировка «очень точное использование в прорывах и с очень хорошо подготовленными операциями»?

- Это очень хорошо, что Abrams будет больше и они помогут в прорыве фронта. Одно из главных преимуществ Abrams - это скорость, бронировка и, главное, способность вести бои ночью. Это будет давать нашим войскам преимущество в ночных боях. При ночной атаке наши войска будут хорошо видеть поле боя, а враг - нет. Такие же преимущества имеет и другая американская техника - БТР Stryker, БМП Bradley и т.д.

- Была информация, что администрация Байдена еще до визита Зеленского приняла решение передать ATACMS, но решила сообщить об этом только во время встречи с украинским президентом. Хотя до сих пор нет 100% уверенности, что Украина получит ATACMS.

- Скажу так: ATACMS значительное важнее Abrams для успеха украинского контрнаступления. Потому, что у ВСУ есть определенный успех, но не такой, как хотелось бы.

Главное, я считаю, если не выйти к Азовскому морю, то взять под огневой контроль дороги, чтобы отрезать пути снабжение противника на юге Украины.

Второй момент - это удары по военным объектам в Крыму и по другим складам, командным пунктам в глубине обороны противника. Для этого хорошо подходят ракеты ATACMS: их дальность позволяет достичь любой точки Крыма, а также уничтожать логистику на юге Украины. Единственная проблема - они дорогие. И не имеет смысла наносить удары по единичному грузовику, который перевозит БК. ATACMS с кассетными боеприпасами хорошо подойдут для уничтожение больших колон врага на дорогах. Это будет вполне оправдано и с военной, и с экономической точки зрения.

Такие удары нанесут проблемы логистике врага. Придется перевозить боеприпасы очень маленькими партиями и не всегда по основным маршрутам снабжения. Было бы еще лучше, если бы Силы обороны прорвали фронт и логистика врага попала под действие простых артсистем.

- Почему ракеты ATACMS будут поставлены в ограниченном количестве? Неужели американская разведка не проинформировала Джо Байдена, что ограниченное количество ракет не поможет Украине в контрнаступлении?

- Ясное дело, что если наносить ими удары по территории россии, то это может нанести ущерб дипломатическим отношениям между Украиной и США. И, зная о мощной поддержке Украины со стороны Америки, этого не стоит украинцам делать со стратегической точки зрения. Понятное дело, что чем больше ATACMS для Украины, тем лучше. Ведь необходимо наносить удары по Крыму и Украина уже показывала свои способности бомбить Крымский мост и мосты между Крымом и Херсонской областью.

Я считаю, что Крым - это не только крепость, но и ловушка для РФ. И нужно эту ловушку закрыть. Также отмечу ваши недавние атаки на корабли ЧФ РФ, которые обеспечивали снабжение между Россией и Крымом. То есть это нужно делать в комплексе - уничтожение всех логистических связей Крыма с Россией.

- Что касается ударов ATACMS по территории РФ. Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не будет наносить такие удары, а госсекретарь США намекнул, что Украина может наносить их американскими ракетами. Так может Украина бить ATACMS по россии или нет?

- На данный момент Украине не стоит этого делать. Но со временем США могут разрешить наносить удары ATACMS по российским военным аэродромам, откуда наносятся авиа- и ракетные удары по территории Украины. В Международном праве очень четко написано на этот счет: что вы имеете право защищаться, нанося удары по военным объектам на территории противника. Но сейчас, наверное, есть условие не наносить такие удары, пока США сами не разрешат это делать. Такой момент точно наступит, но не сейчас.

- Американская военная поддержка зависит в том числе и от успеха реформ в нашей стране. США подтвердили, что передали Украине список реформ для получения помощи. И эти усилия направлены на интеграцию Украины в Европу, - цель, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают. Можем ли мы стать заложниками такой ситуации: что наши союзники не увидят быстрых реформ от Киева и будут тянуть с предоставлением помощи?

- Это не секрет, что в Украине есть коррупция и с ней нужно бороться. Но это больше американские политические игры. В Республиканской партии есть часть людей, которые поддерживают Украину, и есть те, кто против помощи. Это протрамповское крыло. И такое заявление - один из способов компромисса с этими республиканцами.

Здесь два момента. Первый - это действительно помощь в обмен на реформы. Второй, - заявление, чтобы легче договорится с республиканцами.

- Американская разведка исследовала вопрос взаимоотношений РФ и КНДР и пришла к выводу, что военно-техническое сотрудничество длится между этими режимами весь 2023 год. Спрошу у вас как у бывшего разведчика - повлияет ли этот факт на то, что в следующих пакетах помощи от США будет сбалансированная помощь Украине, чтобы нивелировать военную помощь от КНДР?

- Обе стороны конфликта - Россия и Украина - испытывают голод артиллерийских снарядов крупных калибров. Для Украины - это 155 мм (для россии - 152 мм). Не налажено производство таких снарядов в достаточном количестве ни в РФ, ни на Западе. И обе стороны конфликта стараются приобрести как можно больше таких боеприпасов в других странах. Хочу напомнить, что у Южной Корей тоже огромное количество артиллерийских снарядов, которые они пока не передавали Украине. Возможно, если КНДР передаст снаряды россии, то это откроет возможность передачи Украине снарядов от Южной Кореи.

Но такие закупки не решают стратегических задач ни для россии, ни для Украины. Главное, это производство! Запад об этом знает, но еще недостаточно серьезно к этому отнесся: пока повысили на 25-50% производство, но нужно значительно больше.

Что страшнее всего в сотрудничестве РФ и КНДР - это то, что получит КНДР в обмен на снаряды. Если они получат технологии по ядерному оружию, то станут еще большей угрозой для всех своих стран-соседей.

Качество снарядов, которые передает КНДР россии - очень плохое. У северокорейцев такая система артогня, что когда солдаты стреляют, то стоят подальше от орудий. Потому что эти снаряды часто взрываются в стволах пушек. Россияне обратились к КНДР из-за успеха украинского Генштаба, который выбивает склады и логистику врага. Поэтому РФ вынуждена идти на такие крайние меры в сотрудничестве с КНДР.

- ВСУ не достигли стратегических успехов на поле боя, но Работинский выступ имеет все перспективы. Лето продемонстрировало, что война не закончится в 2023 году на условиях Украины. Так украинский военный портал DeepState подытожил результат летней кампании. Как можно это трактовать? Нам готовиться к длительной войне на годы?

- Мы уже немного говорили об этом вначале. Успехом был бы огневой контроль над логистикой врага на юге Украины. Для этого нужно выйти южнее Токмака. Пока этого не произошло, но еще есть возможность это осуществить. Здесь очень много вопросов. Мы не знаем, какая будет погода. Именно от нее будет многое зависеть. Когда поле боя станет непригодным для бронированных машин - это в итоге поможет РФ, потому что тогда у них будет время укрепить свои старые позиции, построить новые оборонительные линии.

Поэтому здесь важно успешное применение высокоточного оружия по противнику, разрушая его логистику. Я считаю, что у противника не будет легкая зима. но и для Украины она будет также не простая: будет бомбежка инфраструктуры. Но все же пока не понятно, где остановится линия фронта, повторюсь, во многом это будет зависеть от погоды.

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