закрыть
27 сентября 2023, среда, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Польши приехал к границе с Беларусью и Украиной

  • 27.09.2023, 14:38
  • 1,700
Президент Польши приехал к границе с Беларусью и Украиной

Границы трех государств сходятся возле городка Влодава в Люблинском воеводстве.

26 сентября президент Польши Анджей Дуда приехал на стык границ Польши, Беларуси и Украины. Об этом в Twitter сообщила президентская канцелярия.

Вместе с ним польских военных посетили министр внутренних дел Мариуш Каминьский и глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

Границы трех государств сходятся возле городка Влодава в Люблинском воеводстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер