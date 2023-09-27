Президент Польши приехал к границе с Беларусью и Украиной 27.09.2023, 14:38

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Границы трех государств сходятся возле городка Влодава в Люблинском воеводстве.

26 сентября президент Польши Анджей Дуда приехал на стык границ Польши, Беларуси и Украины. Об этом в Twitter сообщила президентская канцелярия.

Вместе с ним польских военных посетили министр внутренних дел Мариуш Каминьский и глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

Границы трех государств сходятся возле городка Влодава в Люблинском воеводстве.

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