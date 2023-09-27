Президент Польши приехал к границе с Беларусью и Украиной
- 27.09.2023, 14:38
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Границы трех государств сходятся возле городка Влодава в Люблинском воеводстве.
26 сентября президент Польши Анджей Дуда приехал на стык границ Польши, Беларуси и Украины. Об этом в Twitter сообщила президентская канцелярия.
Вместе с ним польских военных посетили министр внутренних дел Мариуш Каминьский и глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера.
Границы трех государств сходятся возле городка Влодава в Люблинском воеводстве.
Prezydent @AndrzejDuda, Minister @MSWiA_GOV_PL @Kaminski_M_ oraz Szef @BBN_PL @JacekSiewiera zapoznali się z informacją na temat obecnej sytuacji na granicach z Ukrainą oraz Białorusią. pic.twitter.com/mKseCl71uA— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 26, 2023