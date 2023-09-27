Гундяев оформится хитро Александр Невзоров

27.09.2023, 15:02

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Отлов путинистов по всему миру станет увлекательным шоу.

Спецкомиссия ООН начала расследование в отношении российских пропагандистов. Они обвиняются в подстрекательстве к геноциду. По результатам работы комиссии Международный уголовный суд будет возбуждать дела и выписывать ордера на арест.

Далее, за дело возьмется Интерпол. Все предсказуемо и неизбежно.

Конечно, сейчас начнётся спектакль «презрения и безразличия», но….

Если краешком глаза заглянуть в недалекое будущее, мы увидим картины нового «великого драпа».

О!

Это будет великая баталия, в которой сцепятся абсолютно все «медийные лица».

В тот день, когда «оно» сдохнет, в битве за последний билетик на Мьянму, многодетный Соловьев будет наотмашь бить Симоньян всеми своими младенцами. Корчевников в парандже, сцепившись со Скабеевой оторвет у нее у накладную маскировочную бороду и лично сдаст Оленьку в Интерпол.

Гундяев хитро оформится, как «груз нетленных мощей», но на взлете «выпадет» из самолетного брюха.

Все прочее примерно в таком же духе: весело и смертельно. Щадить никто никого не будет.

Никто из путинских медиа-супчиков, разумеется, не пожелает отвечать за свои пакости.

Все попытаются спастись в пустынях и джунглях.

Конечно, кому-то повезет. Бутина, к примеру умеет корчить такие рожи, что без грима может играть гиену в документалках о саванне. Конечно, ее примут в стаю.

Отлов русских пропагандистов по миру станет увлекательным шоу на пару-тройку лет.

Александр Невзоров, t.me

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