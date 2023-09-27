«Паранойю из-за дронов можно лечить медикаментозно» 27.09.2023, 15:08

Почему Лукашенко решил запретить БПЛА в Беларуси.

Лукашенко подписал указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документом вводится запрет ввоза, хранения, оборота, эксплуатации и изготовления беспилотников для физлиц.

Чем вызван данный запрет? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Причин несколько. Можно сказать, что даже не причин, а выводов, которые можно из этого сделать. Вывод номер один — Лукашенко боится беспилотников и считает это реальной угрозой для своей собственной жизни. Вывод номер два — белорусская ПВО на всех уровнях (от комплексов С-300 и С-400 до хваленых противодроновых ружей) с беспилотниками справиться не может. То есть это сочетание паранойи и беспомощности.

— Глава украинской разведки Буданов заявил, что россияне до сих пор верят, что удар по псковскому военному аэродрому 30 августа, в результате которого были уничтожены и повреждены четыре транспортных Ил-76, нанесли дроны, которые незаметно пролетели над всей Беларусью. Могли ли Лукашенко намекнуть из Кремля на то, что лучше бы в Беларуси не было никаких беспилотников?

— Намекнуть могли, но это абсолютно не влияет на ситуацию именно с военной точки зрения, с точки зрения боевого применения этого инструмента. Потому что дрон, который будут запускать с территории Украины и который в очередной раз может пролететь вдоль линии границы Беларуси и России, спрашивать разрешение на полет у белорусских пограничников не будет.

На самом деле это решение никоим образом не решает проблему безопасности конкретного персонажа, того же самого Лукашенко. Потому что то, что будет применено, легально, так или иначе ввозиться не будет. А то, что можно ввезти легально, большой опасности не представляет, это можно сравнить с выстрелом из пушки по воробьям. С таким же успехом можно запретить белорусам ввозить залповые системы огня или крылатые ракеты.

— И как далеко может зайти паранойя Лукашенко в подобных запретах?

— Можно вспомнить классику, «Чиполлино» Джанни Родари про введение налога на воздух, запрета дышать и прочие вещи, которые могут нанести потенциальный ущерб. Границ у паранойи и абсурдных методов борьбы с ней нет, но вообще это лечится медикаментозно. Только не те средства используются.

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