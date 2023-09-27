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Новополочанину, который облил краской Z-автомобиль, грозит год условно

  • 27.09.2023, 15:18
Новополочанину, который облил краской Z-автомобиль, грозит год условно

Процесс ведет «судья» Виталий Лапко.

Один год условно просит гособвинение для 53-летнего работника «Нафтана» Ильи Двойринасообщают правозащитники. Мужчину судят за то, что он якобы облил краской автомобиль с крымскими номерами и буквой Z.

Суд начался 27 сентября, процесс ведёт «судья» Виталий Лапко. Двойрину инкриминируют хулиганство (ч. 1 ст. 339 УК).

Напомним, Двойрина задержали 4 июля вместе с сыном Дмитрием и невесткой Викторией, а также другими родственниками. Дома у них прошли обыски.

На Илью сначала составили административный протокол и арестовали на 15 суток. Якобы 16 мая он на автобусной остановке расклеил антивоенные листовки с изображением Владимира Путина. После этого на Двойрина возбудили уголовное дело за облитый краской Z-автомобиль.

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