СМИ: От Путина системно скрывают реальное положение дел на фронте 27.09.2023, 15:43

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Плохие новости главе Кремля не приносят.

Разведданные украинских спецслужб указывают на то, что подчиненные боятся докладывать хозяину Кремля плохие новости и тем самым искажают оценку Путиным возможностей оккупационной армии.

Российский диктатор не получает реальной информации о состоянии дел на фронте. Об этом NV рассказал на условиях анонимности осведомленный в этом вопросе представитель разведсообщества Украины.

После ряда уголовных дел, инициированных Кремлем против топовых российских чиновников, люди, докладывающие Путину о ходе событий на начатой Москвой против Украины войне, стараются как можно реже упоминать любые связанные с этой темой негативные новости. На этой почве возник неформальный консенсус молчания. «Никто не осмеливается приносить ему плохие новости. Поэтому Путин не понимает реальной картины происходящего, особенно на поле боя», — рассказал источник.

«Это одновременно и хорошо, и плохо для нас», — пояснил этот представитель разведсообщества.

Он также добавил: Украина располагает информацией о том, что Путин никогда не признает свое военное поражение и будет пытаться вести войну как можно дольше.

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