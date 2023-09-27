Налоговая штампует белорусскому бизнесу миллионные доплаты 1 27.09.2023, 16:00

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Под такую раздачу может попасть почти любая фирма.

Налоговая продолжает активность в поисках компаний, которые недоплачивают налоги и занимаются «дроблением бизнеса». В некоторых случаях выставляют к доплате огромные суммы, пишет «Зеркало».

В Витебской области за восемь месяцев налоговики выявили 25 случаев нарушения статьи 33 Налогового кодекса, то есть незаконного уменьшения налоговой базы. Компании заставили доплатить в бюджет 25,3 млн рублей налогов — то есть в среднем около 1 млн рублей с компании. А также предотвратили возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в размере 1,6 млн рублей.

Крупную сумму пришлось доплатить в бюджет предпринимателю из Бобруйска. Проверка показала, что ИП искажал данные о налогах «посредством создания искусственной ситуации, выразившейся в намеренном разделении бизнеса между пятью индивидуальными предпринимателями, осуществлявшими деятельность по сдаче внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества». Эти компании, по данным МНС, пользовались упрощенной системой налогообложения без уплаты НДС. Предпринимателю выставили счет к доплате налогов на сумму 2,3 млн рублей.

Похожая история случилась в Гродно. ИП «в целях получения необоснованных преимуществ в налогообложении полученная от сдачи в аренду имущества выручка распределялась между ним и 2 организациями, единственным учредителем которых он являлся». Это позволяло применять упрощенную систему налогообложения. После проверки он доплатил 1,5 млн рублей налогов.

В Речицком районе проверка местной частной компании в области лесозаготовок показала, что ее директор оформлял документы по реализации топливной древесины покупателям как ИП, оформленное на его имя. На самом деле производством и реализацией лесоматериалов занималось предприятие. Деньги за продажу древесины обналичивались в качестве дохода ИП от предпринимательской деятельности и поступали в собственность физического лица без уплаты подоходного налога. Налоговые органы обязали компанию доплатить в бюджет 162,1 тыс. рублей налогов.

За такие нарушения часто заводят «уголовку», а обезопаситься от таких претензий сложно

Заявления о дроблении бизнеса от контролирующего органа стали активно появляться в 2021 году. А в 2022-м количество связанных с этим выявленных преступлений, судя по сообщениям МНС и Госконтроля, выросло. Как правило, если о таком нарушении сообщает КГК, то в таких случаях заводят уголовное дело на владельцев компаний (всегда ли их помещают под стражу — неизвестно), начисляется сумма ущерба, нанесенного государству из-за недоплаченных налогов и других выплат. Часто звучит установленный факт нарушения статьи 33 Налогового кодекса, в которой прописан порядок определения и корректировки налоговой базы. К слову, в приведенных выше историях из Могилева и Бобруйска речь идет как раз о нарушении статьи 33 Налогового кодекса.

Бизнесмены, которые сталкивались с повышенным вниманием контролирующих органов в связи с «дроблением бизнеса», ранее рассказывали, что узнавали внезапно от проверяющих, что что-то нарушили.

Один из юристов ранее высказывал мнение, что обезопасить себя от потенциальных претензий со стороны налоговых органов или Комитета госконтроля белорусским компаниям практически невозможно, в том числе в вопросе потенциального дробления бизнеса.

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