«ВСУ получили асимметричное преимущество, Россия такого не ожидала» 1 27.09.2023, 16:03

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Британские аналитики рассказали о факторе, который увеличивает шансы ВСУ прорвать оборону РФ.

Украина фактически воспользовалась недооцениванием ее со стороны России, а теперь успешно атакует военные объекты оккупантов на территории самой РФ, соглашаются аналитики Sky News.

Они напомнили, что Украина, даже несмотря на деоккупацию 50% ранее захваченной РФ территории, все еще остается значительно меньшей страной, чем Россия. Поэтому Киеву крайне важно не втянуться в выгодную для России войну на истощение.

По мнению экспертов, ВСУ получили «асимметричное преимущество» благодаря переданному западному вооружению. Сейчас украинская армия, отмечают аналитики, воюет в современном «западном стиле», тогда как российские войска все еще сражаются в стиле XX века.

Россия явно не ожидала, что война с Украиной продлится дольше нескольких дней - Москва ожидала, что Украина подчинится, и притом быстро, говорится в материале.

«С военной точки зрения Россия знала бы, что ограниченный военно-морской флот Украины не сможет сравниться с Черноморским флотом и что российские ВВС будут доминировать в любой воздушной войне.Россия также имела значительное преимущество на местах, поэтому Путин всегда характеризовал этот конфликт как «специальную военную операцию», - пишут журналисты.

Однако по мере развития войны и роста уверенности Запада в военных возможностях Украины расширился и спектр вооружений, доступных Украине. Это позволило Украине провести ряд целенаправленных атак на ключевые российские военные объекты.

«Не все эти атаки были успешными, и большинство из них будут не более чем «раздражением» для русских, а не окажутся решающими в военном отношении; однако каждая из этих атак является явной демонстрацией России того, что ей предстоит борьба. Чем дольше продолжается война, тем больше ослабляется основной военный потенциал России», - уверены британские аналитики.

Нанося удары по ключевым российским военным объектам, Украина вынуждает Россию пересмотреть приоритеты своих вооруженных сил и возможностей.

Эксперты добавили, что Россия никогда не ожидала, что окажется настолько уязвимой перед украинским нападением, поэтому теперь ей приходится использовать ограниченные запасы средств ПВО, солдат и других военных средств в оборонительных целях, а не в наступлении.

Этот фактор увеличивает шансы Украины на прорыв линии фронта.

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