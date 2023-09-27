Индийские аппараты на Луне не отвечают на сигналы 3 27.09.2023, 16:12

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Миссии Нью-Дели с большой долей вероятности пришел конец.

Запуск индийской миссии Chandrayaan-3 стал большим успехом. Впервые в истории зонд удалось посадить на южный полюс земного спутника. Однако теперь исследованиям с большой долей вероятности пришел конец. Аппараты на Луне не отвечают на сигналы.

Как сообщило издание BBC, в начале сентября посадочный модуль Vikram и луноход Pragyan уснули. В это время на Луне началась ночь. Оборудование не могло получать солнечную энергию, необходимую для работы, и в результате аппараты застыли.

Ученые надеялись, что Vikram и Pragyan зарядятся 22 сентября, когда на земном спутнике начался новый день. Однако оживить оборудование не удалось. Аппараты не ответили на сигналы управления, и по словам ученых, с каждым часом шансы на успех снижаются.

Дополнительные попытки установить контакт с Vikram и Pragyan в понедельник тоже не увенчались успехом. Но вероятность, что посадочный модуль и ровер смогут пережить влияние лунной стихии, всегда была небольшой. По данным The New York Times, технологии, которые использовались при разработке аппаратов, не были рассчитаны на ночные температуры на Луне. Последние, согласно исследованиям NASA, способны достигать -167 градусов по Цельсию.

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