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Тройное лицемерие Путина

  • Виктор Небоженко
  • 27.09.2023, 16:31
  • 3,022
Тройное лицемерие Путина
Владимир Путин

У России не так много путей.

Путинскую Россию погубит идеологическая всеядность и политический авантюризм в сочетании с тройным лицемерием Путина.

И «умрет» путинская Россия не от предательства или истощения, а от перенапряжения всех своих сил, переходящего. Как всегда бывает с ней в истории, в обрушение этого государственного организма-режима личной власти Путина.

А дальше у России три пути: первый — «путинизм без путина», второй – Перестройка-2, третий путь — расползание российских регионов, медленный, болезненный, многолетний полураспад сложившейся «конфедерации», который будет тревожить и пугать весь Западный мир и соблазнять Китай.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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