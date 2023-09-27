Тройное лицемерие Путина Виктор Небоженко

27.09.2023, 16:31

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Владимир Путин

У России не так много путей.

Путинскую Россию погубит идеологическая всеядность и политический авантюризм в сочетании с тройным лицемерием Путина.

И «умрет» путинская Россия не от предательства или истощения, а от перенапряжения всех своих сил, переходящего. Как всегда бывает с ней в истории, в обрушение этого государственного организма-режима личной власти Путина.

А дальше у России три пути: первый — «путинизм без путина», второй – Перестройка-2, третий путь — расползание российских регионов, медленный, болезненный, многолетний полураспад сложившейся «конфедерации», который будет тревожить и пугать весь Западный мир и соблазнять Китай.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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