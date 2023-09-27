У таксистов начали изымать авто за серьезные нарушения 3 27.09.2023, 16:40

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Транспортная инспекция решила, что изъятие маршруток помогло и взялась за такси.

В апреле этого года сфера пассажирских перевозок переполошилась: Транспортная инспекция начала активно изымать (на время) маршрутки, которые нелегально перевозили пассажиров. Правда, большинство транспортных средств после суда вскоре возвращались к владельцам. Транспортники не раз подчеркивали — мера работает. И, видимо, по этой же причине временно забирать начали и автомобили-такси. Журналист «Онлайнера» Вероника Сайко отправилaсь в рейд с ТИ, чтобы узнать, как и у кого изымают машины и что по этому поводу думают сами водители.

Решили, что изъятие маршруток помогло. Теперь взялись за такси?

Рейд мы по традиции начинаем с вокзала. В век разнообразных мобильных приложений здесь еще снуют таксисты, берущие заказы от борта, — бомбилы в народе. Вычислить их довольно просто: чаще всего это авто без оклейки (а она, напомним, требуется по закону), но с плафоном на крыше.

— Изымаем транспортные средства в первую очередь у тех водителей, которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью (ответственность за это предусмотрена ч. 2 ст. 13.3 КоАП РБ). То есть официально нигде не трудоустроены и ИП у них также не открыто. Если человек, например, работает по договору на какой-то работе, но вечером на своей машине принимает клиентов от борта — это тоже незаконная предпринимательская деятельность, — объясняет начальник управления филиала Транспортной инспекции по Минску и области Александр Коваленко.

Такое нарушение грозит штрафом до 100 б. в. (3700 рублей) с конфискацией вплоть до всей суммы дохода, полученного в результате нелегальной работы. Также забрать могут орудия и средства совершения правонарушения, то есть машину. На практике это происходит так: транспортники перегоняют авто на штрафстоянку, а вот что с ним делать дальше — решает суд. К моменту выхода этой публикации в Минске и области успели изъять 8 транспортных средств. Судебное заседание по первой машине из этого списка должно состояться 27 сентября.

— Через «Яндекс.Такси» работает немало автопарков, которые нанимают водителей, не подписывая с ними никаких документов. Об этом нам неоднократно сообщали. Если человек неофициально устроился к такому работодателю — будет ли считаться, что он занимается незаконной предпринимательской деятельностью?

— В таком случае ответственность скорее будет нести руководитель автопарка, который не оформил сотрудника в соответствии с законом. «Яндекс» передает заказы водителям через юрлиц. Однако в стране есть и другой сервис, который делает это напрямую — отдавая клиентов физлицу, выступая в роли диспетчера. В таком случае водители, которые не оформили ИП и работают через этот сервис, занимаются незаконной предпринимательской деятельностью.

— Все эти месяцы после трагической аварии в Смолевичах вы активно изымали маршрутки у нерегулярных перевозчиков, которые работали на регулярных маршрутах. Помогло ли это в борьбе с нелегалами?

— Однозначно. Ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. Например, на слуцком и молодечненском направлениях почти все перевозчики получили разрешения на перевозку пассажиров в регулярном сообщении.

— Такси вы изымаете уже несколько недель. Подвижки есть?

— Да, сильно уставших машин с разноцветными плафонами и ободранной оклейкой стало меньше, так как они сразу бросаются в глаза и привлекают внимание инспекторов. Никому из водителей не хочется на месяц остаться без автомобиля.

«Контрольная закупка», после которой авто уехало на штрафстоянку

Сложилось впечатление, что экипаж, отправившийся в рейд, знает в лицо всех столичных таксистов. Автомобиль еще не успел остановиться, а Александр уже озвучивает, за какие «косяки» водитель привлекался к ответственности ранее и что проверка документов выявит на этот раз. Однако несколько кругов по району вблизи вокзала злостных нарушителей не выявили.

Рассказывают, что один из способов «ловли с поличным» — своеобразная контрольная закупка. Сотрудники ТИ в гражданском вызывают такси, а после завершения поездки, когда деньги уже переданы и это зафиксировано на камеру, представляются и проверяют легальность перевозчика.

В этот раз заказ сделали через тот самый сервис, о котором говорил наш спикер. К «клиентам» приехала машина с оклейкой «Яндекса». В общем, с первых минут стало понятно: если водитель не окажется оформлен как ИП, то ему грозят претензии насчет незаконной предпринимательской деятельности.

«Я так и знал», — такими словами отреагировал таксист на удостоверение ТИ. На финальной точке заказа его встретили сразу два экипажа транспортников.

Предположения подтвердились. Как объяснил водитель, днем он официально работает на «Яндекс» через один из столичных автопарков, а вечерами и в свободное время «подхалтуривает» на той же арендной машине, принимая от клиентов наличку. Страховка ответственности перевозчика перед пассажирами у таксиста есть, но, опять же, оформлена она на автопарк «Яндекса».

В общем, судьба такси предрешена — автомобиль отправится на штрафстоянку. Правда, для водителя эта новость стала шоком.

— Не слышали, что теперь за грубые нарушения транспортники машины изымают? — спрашиваем у расстроенного таксиста.

— Что-то про маршрутки читал… Ребята, а что ж мне делать-то? Я без работы остаюсь.

— А слышали, что транспортники подобные контрольные закупки проводят? Или это тоже стало неожиданностью? — пытаемся продолжить диалог с водителем.

— Я с конца 1998 года в такси работаю. Я все-все-все знаю.

— Но про изъятия «орудий правонарушения» не знали...

— Ну, я слышал, что надо молотить мама не горюй, чтобы до такого дошло. Не думал, что с первого раза машину изымут.

На штрафстоянке автомобиль осматривают на повреждения, указывают оценочную стоимость и опечатывают с помощью специального скотча. Если кто-то его сорвет — следы краски останутся на кузове. Параллельно сотрудники ТИ опрашивают водителя. Он в своих ответах явно путается: то никогда не считал свой заработок, то получает на карточку стабильные 1200 рублей в месяц. Приложение, через которое работал, успел удалить.

Транспортники мужчину уверяют: скорее всего, через месяц суд вернет автомобиль, конфисковывать не будет. Придется лишь заплатить за штрафстоянку и, соответственно, владельцу машины за аренду (если тот вдруг не пойдет на уступки). Ну и конечно, без вышеупомянутого штрафа до 100 б. в. не обойдется.

Ночной рейд в окрестностях Зыбицкой. Кто забирает вас с тусовок?

На следующую часть рейда мы решили отправиться в ночь с субботы на воскресенье. Выбрали место, где таксисты в это время без заказов точно не скучают, — окрестности Зыбицкой.

Остаться незамеченными не получилось: пока стояли в пробке на ул. Интернациональной, кто-то успел сфотографировать служебное авто и выложить в чат, предупреждающий о появлении ГАИ и ТИ.

На ближайшей к тусовочному эпицентру остановке по ул. Богдановича таксисты тоже долго не задерживаются: там стоит машина ГАИ. Транспортники же остановили Kia Rio: шашечки на крыше, пассажир-иностранец на заднем сиденье, открытое приложение «Яндекса» на телефоне — все признаки, что перед нами такси.

Водитель отрицать очевидных вещей не стал: оклейка отсутствует, таксометра нет. Также не нашлось страховки ответственности перед пассажирами, свидетельства, подтверждающего прохождение курсов такси.

Пока транспортники оформляют повестку, по которой водитель должен явиться в ТИ, две стоящие рядом девушки возмущаются, что их такси проехало мимо. Видимо, водитель заметил слишком большое количество машин с маячками.

Одна из девушек побежала вперед за автомобилем, но ГАИ оказалась быстрее — инспекторы через громкоговоритель прогнали нарушителя правил остановки.

Отъезжаем, и вскоре внимание привлекает довольно возрастной Volkswagen Passat. Оклейки нет, зато есть плафон на крыше. Отреагировав на требование остановиться, водитель вышел из машины и спрятал шашечки в салон. Точнее, рисунка шашечек на плафоне уже не было — он стерся. На это и стал давить водитель, отрицая, что он работает как таксист.

— Права, паспорт... А может, вам еще ключи от квартиры дать? — болезненно отреагировал на встречу с транспортниками водитель. — Плафон мне нужен только для того, чтобы гаишники не трогали. Они к таксистам не цепляются.

— Вы знаете, что ездить с плафоном, если не осуществляете перевозку как такси, нельзя в соответствии с п. 194 ПДД РБ? — спросили проверяющие.

— Не знаю. А почему он тогда в магазине в свободном доступе продается? — задал риторический вопрос водитель Passat.

Поскольку у мужчины не оказалось с собой паспорта для того, чтобы составить постановление на месте, ему попытались вручить повестку для дальнейшей беседы и разбирательств. Однако подписывать ее он не захотел. Значит, его вызовут в суд.

Решаем закольцевать наш двухдневный рейд и вернуться на вокзал. Там, вблизи пешеходного перехода, стоит закрытая Skoda. Останавливаемся и ищем владельца. Он отозвался довольно быстро: Роман вернулся к машине, признался, что таксует, и начал доставать документы для проверки. Мужчина оформлен как ИП, работает около года. Нарушений по линии ТИ у него нет, лишь попросили перепарковать машину. А мы не упустили возможности спросить, что таксист, работающий на себя, думает о новой мере борьбы с нелегалами.

— Слышали, что машины у таксистов стали изымать?

— Что-то читал такое… У людей нет страховок на пассажиров, работают «в черную» — как к этому можно законопослушному таксисту относиться? Если человек хулиганит — то, может, и заслуживает это. Хотя изъятие машин — наверное, слишком жестокая мера.

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