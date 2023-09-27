Гора на Марсе была основой теории заговора пришельцев: реальное объяснение еще страннее 1 27.09.2023, 16:43

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Сторонники конспирологических теорий утверждали, что знаменитое «лицо Марса» — дело рук инопланетных скульпторов.

Безымянную гору на Марсе некогда считали главным доказательством теорий заговора инопланетян. На снимке с низким разрешением, сделанном космическим аппаратом «Викинг-1» в 1976 году, ярко освещенные хребты казались оптической иллюзией, похожей на лицо человека. Об этом пишет портал Inverse (перевод - «Фокус»).

Сторонники конспирологических теорий утверждали, что это работа инопланетных скульпторов. Но при ближайшем рассмотрении и хорошем освещении тени, формирующие лицо, полностью исчезнут.

Представители SETI Institute недавно поделились изображением, сделанным спутником Mars Global Surveyor, который запечатлел знаменитое «лицо Марса».

На оригинальном снимке были видны темные глаза на бледном лице.

В более высоком разрешении черты лица уже были больше похожи на выветрившиеся скальные гребни.

Никто не вырезал на горе длиной в три км жуткое лицо. Это всего лишь пример древней причуды человеческого разума, так называемой парейдолия, склонности видеть лица и другие знакомые формы в случайных узорах. Например, в облаках, скальных образованиях или звездах в ночном небе.

В недавнем исследовании, опубликованном в Кембриджском археологическом журнале, говорится, что парейдолия, могла подтолкнуть первых художников человечества наносить изображения на скалах и в пещерах.

По словам археолога Иззи Вишера и ее коллег, более половины палеолитических изображений на стенах пещер в северной Испании содержат в себе элементы естественных искривлений стен этих пещер. Некоторым из этих наскальных картин порядка 40 тысяч лет.

Изогнутая часть скалы, рассматриваемая при мерцающем свете костра, могла показаться спиной бизона, и древний человек мог дорисовать остальную часть животного.

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