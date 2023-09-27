Кремль отказался верить, что НАТО расширяется по вине Путина 2 27.09.2023, 16:46

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Песков ответил Клинтон.

В Кремле не согласились с со словами экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон об ответственности президента России Владимира Путина за расширение блока НАТО. В своем заявлении она риторически обратилась к российскому лидеру, пишет The Moscow Times.

«Защита демократии в Украине, расширение НАТО — увы, Владимир. Ты сам в этом виноват», — подчеркнула Клинтон. По ее словам, именно поведение Москвы побудило страны Восточной Европы присоединиться к альянсу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на эти обвинения, отметив, что Клинтон пытается подменить понятия: «Нужно напомнить госпоже Клинтон все-таки многочисленные волны расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры альянса к нашим границам». Он напомнил, что Путин предлагал пойти на диалог и зафиксировать договоренности, но столкнулся с отказом со стороны стран Запада. Эти события, по словам Пескова, стали одной из причин вторжения в Украину.

Клинтон, выступая в Белом доме, подчеркнула, что НАТО расширяется только из-за желания стран вступить в блок и никто не стал членом альянса против воли: «Мы всегда говорили: „Людей не заставляют вступать в НАТО. Люди выбирают и хотят вступить в НАТО“».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также высказался по этому поводу, подчеркивая, что НАТО не проводит агрессивное расширение на восток. «Нет, это Восток решает присоединиться к НАТО», — сказал он 21 сентября в ходе выступления в Нью-Йорке, назвав такое решение «демократическим и свободным».

Москва регулярно называет расширенте НАТО угрозой своей безопасности. Президент Владимир Путин говорил, что Североатлантический альянс обманул Россию, нарушив обещание не продвигаться на восток «ни на дюйм». «Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули», — жаловался глава государства.

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