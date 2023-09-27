Известный производитель техники для заготовок древесины продал бизнес в РФ и Беларуси 27.09.2023, 16:55

Сумма сделки скрывается.

Финский производитель техники для лесозаготовки Ponsse продал дочернюю компанию, которая представляла его интересы в России и Беларуси. Новый владелец — предприятие из Хабаровска «Бизон», сообщает Office Life.

Сумма сделки не называется.

Склады и машины для ремонта техники также перешли хабаровской компании. Сотрудники российского представительства Ponsse сейчас будут работать в «Бизон».

Производитель прекратил экспорт продукции в Россию с 2 марта 2022 года.

Издание «Деловой Петербург» сообщает, что Ponsse работала на российском рынке с 2005 года. При этом собственник компании «Бизон» продавал технику бренда в восточных регионах России.

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