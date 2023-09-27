В Варшаве пройдет акция в память об Андрее Зельцере

В Варшаве пройдет акция в память об Андрее Зельцере9
- 27.09.2023, 17:14
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Акция состоится возле белорусского посольства.
В Варшаве завтра пройдет акция в память о минчане Андрее Зельцере, давшему отпор КГБ.
Об этом сообщает лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик. Акция состоится завтра в 18:00 возле белорусского посольства в Варшаве.
Напомним, 28 сентября 2021 года в Минске, в своей квартире в результате перестрелки с оперативниками КГБ погиб сотрудник белорусской IT-компании Андрей Зельцер.
Также скончался один из представителей спецслужб, которые вломились в квартиру, Дмитрий Федосюк.