В Варшаве пройдет акция в память об Андрее Зельцере 9 27.09.2023, 17:14

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Андрей Зельцер

Акция состоится возле белорусского посольства.

В Варшаве завтра пройдет акция в память о минчане Андрее Зельцере, давшему отпор КГБ.

Об этом сообщает лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик. Акция состоится завтра в 18:00 возле белорусского посольства в Варшаве.

Напомним, 28 сентября 2021 года в Минске, в своей квартире в результате перестрелки с оперативниками КГБ погиб сотрудник белорусской IT-компании Андрей Зельцер.

Также скончался один из представителей спецслужб, которые вломились в квартиру, Дмитрий Федосюк.

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