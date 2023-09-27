Офис Зеленского: Украина «на грани» получения дальнобойных ракет от партнеров 3 27.09.2023, 17:14

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Идут интенсивные переговоры.

Украина «на грани» получения дальнобойных ракет от партнеров: поставки долгожданного оружия возможны в ближайшее время.

Об этом на фоне ожиданий ВСУ получить ракеты ATACMS от США, заявил «24 Каналу» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

По его словам, сейчас Украина ведет «крайне интенсивные переговоры» о передаче дальнобойного оружия. Этот вопрос лично контролирует президент Украины Владимир Зеленский, уточнил Подоляк.

- Я думаю, что мы все же будем в ближайшие времена иметь дальнобойные ракеты - партнерские, - сказал он.

В то же время политик подчеркнул, что Украина не собирается использовать ракеты дальнего радиуса для ударов по территории РФ.

- Мы это гарантируем, ведь мы придерживаемся международных нормативов, конвенций, типа ведения войны. Мы же не Россия, - подчеркнул он.

Подоляк напомнил, что Украина имеет немало собственного эффективного оружия для войны с Россией. Речь идет не только об отечественных дронах, но и о разработке ракет. Однако сейчас стране нужно сотни боеголовок, способных доставать вглубь Украины, где есть оккупанты. Отечественное производство не может обеспечить необходимое количество таких ракет, заявил он.

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