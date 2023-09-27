«Тремор Штирлица» не спешит на помощь Telegram-канал «СерпомПо»

27.09.2023, 17:33

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Мария Захарова

Как Захарова дезавуировала заявление ведомства Шойгу.

Фронтвумен МИД РФ Мария Захарова выступила с позорящим российское оружие заявлением об украинской атаке на Севастополь: «22 сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами»

Прежде всего, Захарова дезавуировала ранее сделанное заявление Минобороны, согласно которому российская ПВО, которой «аналоговнет», сбила пять украинских ракет.

Кроме того, как следует из уверений Путина и пропагандистов, ПВО России неуязвима, способна противостоять не только Украине, но и всем странам НАТО вместе взятым. А то и НЛО сбить. Поэтому на какие-то спутники и планы внимания обращать не стоит.

Наконец, что такое «нет ни малейшего сомнения»?! Так не пойдет. Давайте доказательства. Это именно то, что российские «дипломаты» всегда требуют при обвинениях России. В общем, ваш выход, «тремор Штирлица» - главный разведчик Нарышкин.

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