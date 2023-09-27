Как смотреть курсы белорусского рубля, доллара, евро и биткоина на iPhone 27.09.2023, 18:04

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Простой лайфхак.

Нативное приложение Акции в iOS наверняка довольно востребовано в США и других западных странах в том виде, в котором оно присутствует по умолчанию, а вот отечественному среднестатистическому пользователю стоимость акций международных корпораций совершенно ни к чему. Но это вовсе не означает, что приложение должно без пользы занимать место на рабочем столе и накопителе.

Практически все мы с разной частотой отслеживаем текущее состояние нацвалюты и пытаемся предугадать дальнейшее развитие событий, и в этом может помочь именно приложение Акции. Необходимо лишь заменить котировки акций на главном экране на соотношения курсов нужных валют, пишет yablyk.com.

Как вывести курсы валют на главный экран приложения Акции

1. Запустите приложение Акции и в правом верхнем углу интерфейса нажмите кнопку с изображением трех точек;

2. В появившемся всплывающем меню выберите Править список.

3. Если необходимо удалить имеющиеся тикеры, нажмите кнопку со знаком «-» и подтвердите удаление;

4. Нажмите «+Добавить» в нижнем правом углу, чтобы добавить новые пары.

5. Введите в строке поиска условные сокращения валют (перечень в конце статьи), например, «usdrub» для отображения курса доллара к российскому рублю. Для добавления в список, тапните по значку «+», расположенному слева от искомого тикера.

Появившийся значок «ν», окрашенный в синий цвет, будет свидетельствовать о том, что тикер добавлен в список.

6. Аналогичным образом добавьте любое количество других пар валют.

После этих манипуляций на главном экране приложения отображаются все необходимые курсы, а в нижней части можно наблюдать графики изменений за последние полгода, политические и экономические новости, касающиеся конкретных государств и т.д.

Ниже опубликован список условных обозначений национальных валют некоторых стран:

BTC — bitcoin (например: BTCUSD=X — актуальный курс биткоина в долларах США);

TON11419 — toncoin;

ETH — ethereum («эфир»)

RUB — российский рубль;

UAH — украинская гривна;

BYN — белорусский рубль;

USD — доллар США;

EUR — евро;

JPY — японская иена;

GBP — британский фунт;

PLN — польский злотый;

KZT — казахстанский тенге;

LAT — латвийский лат;

LIT — литовский лит.

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