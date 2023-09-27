«Устал, как лось, но оно того стоит!»6
- 27.09.2023, 18:09
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Могилевчанин обобрал весь лес и показал, сколько грибов отправится в зимние закатки.
Впечатляющий урожай показал в инстаграме могилевский грибник — хоть мужчина и признается, что «устал, как лось», но такой результат явно поднимает настроение, пишет «Могилев-Онлайн».
«Устал, как лось, но оно того стоит!» — могилевчанин обобрал весь лес и показал, сколько грибов отправится в зимние закатки. Нет, ну хоть бы оставил кому-нибудь!
Под видео, конечно, уже появились комментарии — белорусов интересует, что грибник намерен делать с таким количеством грибов? А некоторые называют такой «улов» жадностью.
Не будем завидовать удачливому грибнику, потому что действительно, чтобы обработать такое количество грибов, мужчине наверняка придется привлечь всю родню. Как он сам говорит в видео — дары леса отправятся в зимние заготовки.