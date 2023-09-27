В Березовском районе медведь напал на человека? 4 27.09.2023, 18:18

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Иллюстративное фото

Что известно.

В последние дни березовчане обсуждают новость о том, что в лесу на территории района от медведя сильно пострадал мужчина. Некоторые прям утверждают, что происшествие случилось около д. Мошковичи, а мужчина находится в реанимации.

Однако, как сообщили bereza.by все компетентные органы, данная новость – фейк, и подтверждающей информации, что на территории Березовщины в принципе обитают медведи, нет.

Кроме того, шокирующая новость о нападении медведя на человека разносится и в других районах Беларуси. При этом официальных сообщений нигде не поступало.

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