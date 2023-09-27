Парламент Болгарии поддержал поставки Украине неисправных ракет С-300 27.09.2023, 18:21

Украина сможет их отремонтировать и использовать для защиты своих городов.

Парламент Болгарии сегодня, 27 сентября, за закрытыми дверями проголосовал нетрадиционной процедурой за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

Украина сможет их отремонтировать и использовать для защиты своих городов от атак России.

Дебаты продолжались более трех часов, начиная с открытого заседания, а затем перейдя за закрытую дверь, чтобы выслушать главнокомандующего адмирала Эмиля Ефтимова и заместителя командующего ВВС бригадного генерала Петьо Мирчева.

Решение, представленное депутатами от ГЕРБ-ОДФ, «Мы продолжаем изменения в демократической Болгарии» и «Движение за права и свободы», предполагает, что Болгария поставит Украине ракеты С-300, а не всю ракетную систему.

Украина получит патроны калибра 5,45 мм из запасов Министерства внутренних дел Болгарии.

«Журналистам пришлось услышать от депутата от ГНС Деляна Пеевского, что решение было одобрено, против которого выступила прокремлевская партия «Возрождение», а Болгарская социалистическая партия покинула палату во время закрытой части заседания», - говорится в материале.

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