«Коммунарка» продает под видом «Аленки» другой шоколад? 3 27.09.2023, 18:26

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Белорусу попалась шоколадка без надписей и другой геометрической формы.

Научно доказано, что белорусы не в самых худших отношениях со сладким: его среднестатистический житель страны съедает аж по 23,5 килограмма в год. Поэтому редакция Blizko.by нисколько не удивилась, когда читателя взволновала шоколадка известного бренда: обертка та же, но плитка под ней на оригинал совсем не похожа. Подделка? Или ошибка фабрики? Журналисты попробовали разобраться.

Такое уже было

Нашего читателя удивила «Любимая Аленка» – главная знаменитость линейки молочного шоколада «Коммунарки». Ее легко распознать по выпуклости границ плитки и логотипу фабрики в углублении. Так выглядит всем известная 100-граммовая «Аленка».

Покупателю, приславшему фото в редакцию, попалась шоколадка без надписей. Да и геометрическая форма другая.

Похожая история с «Аленкой» уже была в конце 2021-го. Тогда белорусы обеспокоились, что под легендарной оберткой продается более дешевый Plan B. Но в «Коммунарке» успокоили: другую форму на фабрике используют, поскольку привычных не хватает из-за ажиотажа накануне Нового года. А во вкусовых качествах различий нет. Неужели ситуация повторилась?

Что мы увидели в магазинах?

Проверить ситуацию мы решили, закупившись «Аленками» в магазинах разных ритейлеров. Кто знает, может, в торговой сети, куда зашел наш читатель, клиентов обманывают подделками «Коммунарки»?

Cходив в несколько магазинов разных ритейлеров, мы убедились: форма «Аленок» действительно отличается от привычной, хотя обертка и вкус, кажется, не изменились. Цены остались прежними: к примеру, в «Е-доставке» ее предлагают за 2,93 рубля.

Параллельно покупаем другие виды «Аленок». Например, порционную: в 200-граммовой упаковке 10 равных плиток. Здесь логотип сохранили.

Забираем и похожую на обычную 100-граммовую «Аленку», но с изюмной начинкой. Ради нее можно не отдавать три рубля: привычная форма хорошо ощущается и на ощупь. Но для полной уверенности покупаем эту плитку и убеждаемся: та самая.

Выходит, новую форму приобрела только классическая 100-граммовая «Аленка»?

Какая она на вкус?

Памятуя народную мудрость, решаем проверить, есть ли товарищ на вкус и цвет (в нашем случае вкус и форму). Мы не называем нашим дегустатором бренд, а просим самих угадать его и оценить шоколад. Большинство все же узнает знакомые нотки.

«Пахнет Nestle, но на самом деле это белорусский шоколад. Я бы заплатила рубля три».

«Это молочный шоколад, тягучий. Не «Коммунарка». Может, Ritter? Похож. Это вполне качественный шоколад, но, скорее, отнесу его к низшей ценовой категории. За 100 грамм заплатил бы рубля четыре».

«Похож на «Коммунарку». Наверное, на «Аленку». Молочный. За плитку отдал бы рубля два, но, зная цены, предположу, что он стоит 2,50. Обычный вкусный шоколад».

«Похож на Nestle. Обычный молочный шоколад. Скорее всего, это какая-то новинка. По цене, наверное, около четырех рублей».

«Мне напоминает какую-нибудь «Аленку». Но на ней же ничего не написано! Хотя очень похожа». «Молочный шоколад. На вкус «Аленка» процентов на 37 какао. Заплатил бы 1,80 за 100 грамм. Я не скажу, что он невкусный – нет, вкусный, как «Аленка». Низовой стандарт шоколада».

«Очень похож на Nestle. Но послевкусие как от «Аленки».

Что говорят в «Коммунарке»?

Как видим, отсутствие опозновательных знаков на вкус, похоже, не повлияло. Зачем же тогда видоизменение? Корреспондент, позвонив в отдел контроля качества «Коммунарки», представился обеспокоенным покупателем и получил успокоительный ответ.

«Нет, это не подделка. Просто формы изнашиваются, поэтому шоколад заливают в другие. Почему «Аленка» с изюмом в привычной форме? Они отливаются в разных цехах. Не волнуйтесь: это наш шоколад. Вернется ли она в нормальную плитку? Когда закупим формы», – разъяснили на другом конце провода.

Похоже, переживать сладкоежкам не стоит. Времена меняются, а «Аленка» остается. Пусть иногда в не самой привычной форме.

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