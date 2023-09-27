Россиян начнут сажать на 9 лет за незаконный сбор грибов 4 27.09.2023, 18:30

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Наказание сопоставимо с самыми жесткими статьями Уголовного кодекса РФ.

В России с 12 октября начнет действовать новая статья Уголовного кодекса 260.1, которая предусматривает тюремные сроки за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу.

Соответствующие поправки президент РФ Владимир Путин утвердил в апреле этого года. Согласно документу, за умышленное уничтожение, повреждение, сбор, хранение, приобретение, пересылку, перевозку или продажу редких растений и грибов будут сажать на четыре года со штрафом до 1 млн рублей. Аналогичные действия с использованием служебного положения при их публичной демонстрации в интернете или СМИ грозят шестью годами колонии и штрафом до 2 млн рублей.

Максимальный срок — 9 лет со штрафом до 3 млн рублей — можно получить за незаконный оборот краснокнижных растений и грибов с использованием СМИ и интернета, если действия осуществлялись в составе организованной группы или по предварительному сговору.

Наказание сопоставимо с самыми жесткими статьями Уголовного кодекса РФ. Например, за убийство граждане России могут получить от 6 до 15 лет тюрьмы.

Поскольку правоприменительная практика по новой статье отсутствует, пока сложно говорить о том, кому может грозить заключение, сказала адвокат Татевик Чугурян в комментарии «Ленте.ру». По ее мнению, квалифицировать конкретный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности.

«К примеру, действия грибника-пенсионера, случайно срезавшего гриб, входящий в утвержденный [правительством] перечень, не образуют состава преступления», — отметила адвокат. В то же время она призвала дождаться разъяснений, «традиционно излагаемых в Постановлениях пленума и Обзорах Верховного Суда».

Авторы законопроекта утверждали, что к ответственности будут привлекать только за преступление, совершенное с преднамеренным умыслом, а не по неосторожности. Так, в пояснительной записке приводились случаи массового уничтожения обладающих лекарственными свойствами краснокнижных растений и грибов в целях последующего сбыта в сопредельных странах. Среди прочего речь шла о незаконной добыче и контрабанде в Китай корня женьшеня настоящего (Panax ginseng).

Красная книга охраняет 670 видов объектов растительного мира. Из цветов туда занесены ландыш майский, подснежник кавказский, фиалка надрезанная, валериана аянская. Из деревьев — сосна меловая, лиственница ольгинская, ель Глена. Из грибов — вешенка семгово-соломенная, мухомор шишкообразный, перечный гриб рубиновый, трюфели летний и бургундский.

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