Под Витебском «черные копатели» едва не взорвали газопровод 27.09.2023, 18:39

Они сложили возле газопровода найденные боеприпасы времен Второй мировой войны.

18 сентября слесарь по обходу наружных газопроводов при обходе в агрогородке Копти, обследуя контрольные проводники в нежилой деревне Лобаны, нашел горку снарядов.

Не приближаясь к боеприпасам, мужчина сообщил о взрывоопасной находке своему руководству. Вскоре на место обнаружения снарядов приехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа войсковой части 5524.

Как выяснили саперы, неподалеку от газопровода были сложены кучкой 10 артиллерийских снарядов различных калибров, 5 миномётных мин калибра 82 миллиметра, граната «Ф-1», две гранаты «РГ-42», три немецкие гранаты «M24», запал гранаты и 147 капсюль-детонаторов, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

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