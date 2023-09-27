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Белорус отдал автомобиль на полировку, а забрал поцарапанным и помятым

  • 27.09.2023, 18:46
Белорус отдал автомобиль на полировку, а забрал поцарапанным и помятым

На нем катался мастер.

В милицию Могилева обратился 58-летний местный житель, у которого возникли вопросы после пребывания машины в сервисе.

Мужчина отдал свой Ford в автосервис для полировки кузова. По окончанию работ, могилевчанин получил авто с видимыми повреждениями лакокрасочного покрытия и поломкой защиты крыла.

Сыщики выяснили, что ранее судимый 31-летний мастер не только занимался ремонтом машины, но и использовал ее для личных поездок, в одной из которых и повредил легковушку. Учитывая, что хозяин автомобиля не давал разрешения на использование своего авто, в отношении мастера возбуждено уголовное дело.

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