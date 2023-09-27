Белоруска снимает тиктоки, которые автоматически переносят к бабушке в деревню 6 27.09.2023, 19:03

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Вы точно слышали эти фразы.

Альтер эго Анны Клинцевич — баба Нюра. Она не одобряет поведение молодежи, с большим интересом относится к тому, что происходит у соседей, и ни на секунду не может отвлечься от дел. Если вы хоть раз бывали у бабушки в деревне, точно узнаете эти выражения и интонации. За приключениями персонажа наблюдает больше 50 тысяч подписчиков в Instagram и 80 тысяч в TikTok, пишет Onliner.by.

Пользователи соцсетей оставляют множество комментариев под видео. «Это шедевр. Как на бабулю свою смотрю», «Дзякуй, даражэнькiя! Як быццам дома ў вёсцы бываю, у дзяцiнства вяртаюся…», «Сейчас это мой любимый сериал».

Анне 24 года, она живет в Минске, замужем, воспитывает 2-летнюю дочь. Записывать ролики от лица бабы Нюры девушка начала около года назад. Постепенно у персонажа появился не только узнаваемый голос, но и неизменный платок, коричневая юбка и теплые тапочки.

По профессии Аня тренер-преподаватель по легкой атлетике, в прошлом девушка профессионально занималась метанием молота — с актерским мастерством блогер никак не связана. Сейчас молодая мама в декрете. Как часто бывает, плана стать известной в интернете у Анны не было: вместе с подружкой для веселья решили записать монологи на видео — поговорить в таком стиле Аня любила с юности.

Конкретного прообраза у бабы Нюры нет. По признанию автора, образ получился собирательным. Сама Аня родилась и выросла в деревне Трабы Ивьевского района Гродненской области. Так что узнаваемый диалект родом оттуда. Хотя под видео часто встречаются комментарии, что и для других областей Беларуси эти интонации тоже типичны.

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