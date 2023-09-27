Не разминулись: в Могилеве велосипедист распылил перцовый баллончик в лицо прохожим 4 27.09.2023, 19:11

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Чем все закончилось.

В Могилеве 53-летний мужчина решил покататься на велосипеде по городу. Проезжая по Пушкинскому проспекту, могилевчанин увидел идущую навстречу семейную пару.

Водитель двухколесного попытался проехать мимо, но на тротуаре все же не смог разминуться с супругами. Разъяренный мужчина слез с велосипеда и стал ругаться с пешеходами. Когда аргументы скандалиста закончились, он достал перцовку и распылил газ в лицо оппонентам.

В итоге велопробег агрессивного горожанина закончился уголовкой за хулиганку, сообщает телеграм-канал «Обратная сторона».

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