Красноухие черепахи захватывают водоемы Гродно 6 27.09.2023, 19:18

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Чем это грозит экосистеме.

Не покупайте красноухих черепах! С такой просьбой обращаются сотрудники Гродненского зоопарка к людям. Ситуация становится сложной – слишком часто пресмыкающиеся в итоге остаются бездомными, сообщает «Гродно Плюс». Например, еще весной в Городничанке горожане встречали этих черепах, видели их в районе железнодорожного вокзала и на протяжении всего лета.

Все потому, что многие потенциальные хозяева не интересуются информацией о питомцах, а в итоге сами того не зная, покупают хищника, стремительно меняющегося в размерах. Серию вот таких видеороликов запускает зоопарк.

Красноухие черепахи для Гродненского зоопарка становятся настоящей болью. Сегодня рептилий уже более 25. И желающих избавиться от них становится все больше. Иногда выпускают в природу, но чаще – приносят в учреждение для содержания животных. Доходит и до того, что красноухих просто подкидывают к воротам зоопарка. В результате экзотические пресмыкающиеся попадают под колеса машин и, в лучшем случае, на операционный стол к ветеринару. Это при том, что с прошлого года в нашей стране продажа и содержание красноухих черепах запрещена по закону. Эти питомцы дополнили черный список из-за потенциальной опасности для владельца и внушительного перечня условий содержания.

— Повально к нам обращаются люди, потому что животные перестают кушать, у них начинаются отиты, и когда начинаешь им рассказывать, что эти черепахи растут достаточно большими, что они являются хищниками, что корм, который им предложили, это вообще не основа рациона, это так, только старт и что нужен большой аквариум. И фильтры, и грелки специальные. И оборудовать нужно так, чтобы к проводам не было доступа, конечно, это у людей вызывает большой шок, - рассказывает Елена Комарец, ветврач Гродненского зоопарка.

Кроме того, лечение экзотических черепах длительное. Ветеринары через раз сталкиваются с тем, что годами рептилии содержаться в неправильных условиях. Это приводит к тому, что симптомы проявляются поздно и помочь животным уже нельзя. Ко всему прочему большой проблемой красноухие черепахи вскоре могут обернуться и для всей белорусской природы.

— Красноухая черепаха это считается инвазивный вид, т.е чужеродный, ее естественный вид обитания это юг США и Мексика и поскольку у нас зимы уже стали довольно теплыми, красноухая черепаха уже встречается и в наших водоемах Беларуси, и вообще во многих странах Европы и Азии, даже в Австралию завезена. И поскольку это инвазивный вид, она может нарушить природную экосистему, а во-вторых, может быть угрозой для существующих видов. Допустим, наша болотная черепаха, если красноухая будет так распространяться в водоемах Беларуси, есть угроза, что она может впоследствии вытеснить нашу болотную черепаху, - говорит Татьяна Савчук, лектор зоопарка.

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