Состояние Артема Милевского стабилизируется 4 27.09.2023, 19:22

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Артем Милевский

Как проходит реабилитация уроженца Минска и экс-звезды киевского «Динамо».

Бывший хавбек киевского «Динамо» Александр Алиев продолжает следить за состоянием здоровья своего друга. Как известно, Артем Милевский находится в больнице.

«Всем привет. Только что был у Темы. Его состояние стабилизируется. Все более-менее. Но, конечно, еще долгий процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент – молодчик», – рассказал Алиев на своей странице в Instagram.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Милевский на некоторое время исчез из медийного пространства. Его недавнее появление шокировало болельщиков – Артем набрал вес и визуально имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Спасать экс-звезду сборной Украины собралась статусная компания (Евгений Селезнев, Александр Алиев, Игорь Суркис и другие), однако Милевский не хотел идти на контакт и игнорировал все попытки помочь ему. Сейчас скандальный экс-форвард все же находится в больнице, а президент киевского «Динамо» Игорь Суркис пообещал взять все расходы на себя.

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