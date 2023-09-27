В Беларуси подскочат цены на многие сигареты 5 27.09.2023, 19:29

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С чем это связано.

С 1 октября в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. Об этом говорится на сайте Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика «Неман» среди прочего на 45 копеек повышает стоимость Dove Gold King Size Edition и Dove Platinum King Size Edition — до 3,55 рубля, а на Dove Click Purple Moon и Dove Click Tropical Sun — до 3,5 рубля, RB Perliamutr Dark Blue и RB Perliamutr Gold — до 3,6 рубля.

«Табак-инвест» повысит со следующего месяца цены в том числе на многие сигареты. К примеру, «Корона» на 24 сигареты и «Корона голубая» на 24 сигареты станет дороже на 50 копеек, новый ценник — 3,9 рубля. Сигареты линейки Mac подорожают на 30 копеек — до 4,7 рубля.

«Интер Тобакко» также поднимет с октября стоимость многие сигарет. К примеру, Dove Platinum Slim станут дороже на 40 копеек, новая цена — 3,5 рубля.

«Беларусьторг» среди прочего поднимет цены на сигареты марки CHAPMAN Грин — на 30 копеек (до 7,3 рубля).

Посмотреть полный список сигарет, на которые с 1 октября изменятся цены, можно на сайте МНС.

Почему заметно дорожают сигареты

На октябрь запланировано очередное повышение ставок акцизов на сигареты, это предусмотрено обновленным в этом году Налоговом кодексом. Ранее ставки подняли в январе, апреле, июле. Октябрьская прибавка для первой ценовой группы сигарет будет на уровне 21,1% к сентябрьским ставкам (рост — до 95,59 рубля за 1000 штук сигарет), а для второй ценовой категории — 11,9% (до 147,03 рубля). По сравнению с декабрем прошлого года ставки акцизов вырастут почти в 2,2 раза и на 61% для первой и второй ценовой категорий соответственно.

Ранее в МНС поясняли, что повышение ставок акцизов на табачные изделия — это следствие исполнения международных соглашений с Россией.

При этом ставки акцизов на сигареты и алкоголь намерены повышать и последующие годы — в 2024 и 2025-м. Это предусмотрено договором между Беларусью и Россией по косвенным налогам.

Как планируется, в октябре ставки акцизов на сигареты второй ценовой категории сравняются с российскими. При этом ставки на сигареты первой категории в конце этого года будет примерно на 35% ниже, чем в РФ, а в конце 2024-го — примерно на 25%. Ожидается, что ставки сравняются к 2028 году.

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