Немецкая овчарка Байдена снова покусала работника Секретной службы 12 27.09.2023, 19:31

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Это 11-й известный инцидент подобного рода.

Собака президента США Джо Байдена по кличке Коммандер укусила агента Секретной службы США в Белом доме вечером 25 сентября, сообщает CNN. По данным телеканала, это 11-й известный инцидент подобного рода.

По словам начальника отдела связи ВМС США Энтони Гульельми, офицеру оказал медицинскую помощь комплексный медицинский персонал, с ним все в порядке.

Согласно сообщениям CNN и электронной переписке Секретной службы США, двухлетний Коммандер был причастен как минимум к 11 случаям укусов в Белом доме и в Делавэре. В результате одного из инцидентов, когда собака укусила офицера за руки и бедра в ноябре 2022 года, работник Секретной службы был госпитализирован.

В июле представители Белого дома заявили, что после инцидентов Байдены разрабатывают новые протоколы дрессировки и содержания домашнего питомца.

Другая собака Байдена, Мейджор, также была замешана в инцидентах с укусами в Белом доме. Позже немецкая овчарка покинула Белый дом, а Коммандер появился там в 2021 году.

В июльской электронной корреспонденции, полученной консервативной группой Judicial Watch по запросам Закона о свободе информации, представлены 10 инцидентов. В одном из инцидентов в октябре первая леди Джилл Байден «не смогла взять контроль» над собакой, когда она напала на сотрудника Секретной службы.

Хотя агенты Секретной службы не несут ответственности за обращение с домашними животными первой семьи, они могут часто вступать с ними в контакт. Корреспондент CNN и бывший агент USSS Джонатан Вакроу отметил, что Белый дом – не только резиденция президента, а и место работы для многих людей. По его словам, многочисленные инциденты – это серьезная проблема, так как собака представляет опасность для агентов, дежурящих в резиденции Белого дома.

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