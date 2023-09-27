«Белавиа» запускает рейсы из Гомеля в Москву 4 27.09.2023, 19:44

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C 29 октября.

Гомель и Москву соединит прямой рейс «Белавиа». Об этом сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.

C 29 октября авиакомпания «Белавиа» открывает регулярные рейсы в международный аэропорт Внуково из Гомеля.

Рейсы по маршруту Минск-Москва(Внуково)-Гомель-Москва(Внуково)-Минск будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Гомеля запланирован на 20.00, прибытие в московский аэропорт – на 21.25.

Вылет из Москвы – в 17.40, прибытие в Гомель – в 19.05.

Пассажиры первых рейсов смогут приобрести билеты по тарифу «Промо»: цена билета из Гомеля во Внуково – от 25 евро, в обе стороны – от 61 евро.

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