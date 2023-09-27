В сети появились кадры крушения самолета Ил-76 в Мали

В сети появились кадры крушения самолета Ил-76 в Мали1
- 27.09.2023, 19:55
- 2,754
Борт мог быть связан с ЧВК «Вагнер».
В соцсетях появилось видео авиакатастрофы 23 сентября в Мали, в результате которой сгорел самолет Ил-76, вероятно, связанный с признанной в мире преступной организацией ЧВК «Вагнер». В частности, видео неудачной посадки этого самолета в малийском аэропорту Гао публикует в X пользователь с ником JACDEC.
Съемка демонстрирует, что после посадки Ил-76 на высокой скорости выкатился за пределы полосы, врезался в препятствие, развалился и загорелся.
2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT— JACDEC (@JacdecNew) September 27, 2023
Телеканал Al-Arabiya 23 сентября со ссылкой на источники сообщал в X, что самолет был российским и, вероятно, использовался боевиками ЧВК «Вагнер».
Китайский телеканал иновещания CGTN в Х со ссылкой на источники в малийской армии сообщал, что самолет перевозил военную технику и личный состав.
Al-Arabiya также информировал со ссылкой на малийские СМИ, что самолет не был сбит, а речь шла об ошибке пилота.