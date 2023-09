В сети появились кадры крушения самолета Ил-76 в Мали

Борт мог быть связан с ЧВК «Вагнер».

В соцсетях появилось видео авиакатастрофы 23 сентября в Мали, в результате которой сгорел самолет Ил-76, вероятно, связанный с признанной в мире преступной организацией ЧВК «Вагнер». В частности, видео неудачной посадки этого самолета в малийском аэропорту Гао публикует в X пользователь с ником JACDEC.

Съемка демонстрирует, что после посадки Ил-76 на высокой скорости выкатился за пределы полосы, врезался в препятствие, развалился и загорелся.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire.