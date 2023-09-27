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В сети появились кадры крушения самолета Ил-76 в Мали

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  • 27.09.2023, 19:55
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В сети появились кадры крушения самолета Ил-76 в Мали

Борт мог быть связан с ЧВК «Вагнер».

В соцсетях появилось видео авиакатастрофы 23 сентября в Мали, в результате которой сгорел самолет Ил-76, вероятно, связанный с признанной в мире преступной организацией ЧВК «Вагнер». В частности, видео неудачной посадки этого самолета в малийском аэропорту Гао публикует в X пользователь с ником JACDEC.

Съемка демонстрирует, что после посадки Ил-76 на высокой скорости выкатился за пределы полосы, врезался в препятствие, развалился и загорелся.

Телеканал Al-Arabiya 23 сентября со ссылкой на источники сообщал в X, что самолет был российским и, вероятно, использовался боевиками ЧВК «Вагнер».

Китайский телеканал иновещания CGTN в Х со ссылкой на источники в малийской армии сообщал, что самолет перевозил военную технику и личный состав.

Al-Arabiya также информировал со ссылкой на малийские СМИ, что самолет не был сбит, а речь шла об ошибке пилота.

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