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До +26°С ожидается в Беларуси 28 сентября

  • 27.09.2023, 20:05
До +26°С ожидается в Беларуси 28 сентября

Без осадков.

До плюс 26 градусов ожидается в Беларуси 28 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет малооблачно и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 2-8 градусов, по западной половине — плюс 9-13. Днем воздух прогреется до плюс 21-26 градусов.

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