Лукашенко обиделся на пенсионерку с инвалидностью

Лукашенко обиделся на пенсионерку с инвалидностью7
- 27.09.2023, 20:10
- 4,384
Ее приговорили к колонии за комментарий в соцсетях.
Суд посчитал пенсионерку из Орши Ольгу Стабровскую виновной в оскорблении Александра Лукашенко и приговорил к лишению свободы, сообщил правозащитный центр «Вясна». У 63-летней женщины третья группа инвалидности.
Ольга Стабровская до ухода на пенсию работала в Оршанской типографии. По материалам обвинения в 2021 году в соцсети «Одноклассники» она поставила лайк и оставила краткий комментарий, в котором экспертиза нашла оскорбление в адрес Александра Лукашенко.
Судья Юлия Вершинина 27 сентября признала женщину виновной по статье об оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК). Ей назначено лишение свободы в колонии общего режима сроком на один год и три месяца.
Как отмечают правозащитники, в последнее время у женщины обострились болезни, она имеет инвалидность третьей группы. Болеет также и ее единственная дочь. Она, как и внук Ольги, имеет инвалидность по слуху.