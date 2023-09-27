Лукашенко обиделся на пенсионерку с инвалидностью 7 27.09.2023, 20:10

4,384

Ольга Стабровская

Ее приговорили к колонии за комментарий в соцсетях.

Суд посчитал пенсионерку из Орши Ольгу Стабровскую виновной в оскорблении Александра Лукашенко и приговорил к лишению свободы, сообщил правозащитный центр «Вясна». У 63-летней женщины третья группа инвалидности.

Ольга Стабровская до ухода на пенсию работала в Оршанской типографии. По материалам обвинения в 2021 году в соцсети «Одноклассники» она поставила лайк и оставила краткий комментарий, в котором экспертиза нашла оскорбление в адрес Александра Лукашенко.

Судья Юлия Вершинина 27 сентября признала женщину виновной по статье об оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК). Ей назначено лишение свободы в колонии общего режима сроком на один год и три месяца.

Как отмечают правозащитники, в последнее время у женщины обострились болезни, она имеет инвалидность третьей группы. Болеет также и ее единственная дочь. Она, как и внук Ольги, имеет инвалидность по слуху.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».