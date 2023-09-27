Опята хоть косой коси: белорусы хвастаются грибным уловом
- 27.09.2023, 20:18
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Грибной сентябрь этого года бьет рекорды.
Наконец-то грибники Беларуси дождались осенних грибочков-опят. Уже делятся фотками своих сборов и подстегивают других к походу в лес. «Ганцавiцкі час» посмотрел, что еще собирают во второй половине сентября 2023.
Поход в лес, как в кино про партизан
22 сентября 2023 Руслан Цапко показывал Александру Шевцову свои грибные места в Налибокской пуще.
«Итого 75 литров, не меньше. Я был просто в восторге от похождений. Это было как в кино про партизан. Мы за грибами даже ползали. Между прочим, где-то рядом ходил медведь…», – рассказал Александр Шевцов в группе грибников.
Опята прут!
В разных регионах появились опята.
Михаил Храмцов ходил в лес 23 сентября в Полоцком районе.
«Посетил пень с опятами, который оставил в четверг. Как оказалось, вокруг этого пня уже и все остальные в радиусе 20 метров покрылись опятами. В общем, собрал во все ёмкости, которые у меня были», – рассказал Михаил.
Есть опята и в регионах южнее. Сообщают, что проснулись первые опята в Минском районе в Мядельском направлении. В Смолевичском районе уже много.
Алексей Строцкий сообщил, что в Дзержинском районе на Минщине опят «хоть косой коси». 22 сентября сообщали, что пошли опята и в Гомельской области.
Снежана Чуркина рассказала, что Столбцовском районе Минской области опята встречаются как в лесу, так и в старых высечках.
Но не только опята
Игорь из Минска 22 сентября выбрался на пару часов в лес в Столбцовский район-Колосово.
«Грибной сентябрь этого года бьет рекорды в некоторых местностях. Подберезовики и подосиновики прут и сразу огромными семьями. Белые грибы замечены тоже, но локально и по одиночке или парами – но их ещё нужно поискать. Червивость белых достигает 90%. Замечены первые осенние опята в Столбцовском районе. Также ооооочень много змей – 5 штук за 2 часа видел. 27 сентября Воздвижение,-и они уже кучкуются к зиме».
Но во многих лесах суховато.
Дмитрий Желобкович сообщает 22 сентября из Логойского района:
«Грибы очень трудовые. Попадаются в основном единичные и нечасто, не хватает им влаги. Если не лениться много ходить, то насобирать кое что можно».
На Брестчине влаги тоже не очень и много. Где-то собирают подосиновики. Пишет Юрий Панасюк:
«Каменецкий район, пуща, ни одного белого. Зато по красным отвёл душу!» – поделился Юрий, после того, как набрал ведро подосиновиков.
Не всюду грибное изобилие. На Гродненщине, говорят, грибов мало. ждут дождя.
«Гродно. Табольская будка+Бушнево. Лес сухой. Ходили в три ножа. Немного лисичек. 14 подберезовиков, 7 белых, 5 подосиновиков, 1 польский. В субботу ждём дождей и в понедельник-вторник должны пойти грибы массово».
То же самое пишут из некоторых регионов Могилёвской области. Маша Никитко сообщает из Бобруйска Могилёвской области:
«Пошли первые грибные разведчики по сырым, болотистым низинам. Не скажу, что грибов много, скорее единичные экземпляры, но при очень большом желании, что-то насобирать можно. А вот для тех, кто собирает подрешетники или козляки, у меня прекрасная новость — этих грибов в лесу очень много! Можно смело нарезать корзинку на одном месте».
Рецепт: пирог-киш с белыми грибами
Грибник Игорь поделился рецептом пирога-киш с грибами. Он использовал свежие белые, можно и другие.
Ингредиенты:
-куриное филе — 650 грамм
-грибы — 250 грамм
-лук — 1шт
-слоёное тесто бездрожжевое — 1 корж
-яйца — 4 шт
-сливки 20% — 200 мл
-сыр — 150 гр
-соль, перец, суш.чеснок — по вкусу
-растительное масло — для жарки
Предварительно обжарьте лук и порезанную грудку с солью и черным перцем (можно добавить приправу для курицы).
Отдельно обжарьте белые грибы (или другие).
Сыр можно порезать кубиками или потереть на терку.
В отдельной емкости смешайте и немного взбейте яйца и сливки.
Подготовьте противень, уложив раскатанный лист слоеного бездрожжевого теста, сделайте проколы на дне теста вилкой. На тесто выложите начинку слоями – сначала обжаренное мясо с луком, белые грибы, равномерно вылейте сливки с яйцом на начинку и сверху посыпьте тертым сыром. Игорь посыпал ещё кунжутом.
Выпекайте при 180-200 градусов 30-35 минут. Проверьте готовность. Получается ооочень вкусно. Приятного аппетита!