На аукцион выставили горнолыжный комплекс «Логойск» 27.09.2023, 20:41

Торги пройдут 1 ноября.

С аукциона попытаются продать крупный лот — известный горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск». Предложение появилось на площадке «Белреализации».

Торги по комплексу пройдут 1 ноября, заявки будут принимать со 2 по 31 октября.

В перечень имущества входит много разного добра. Например, гостевые дома на разное количество номеров, баня с тренажерным залом, сауна, пункт проката на 1500 посетителей, парк веревочных развлечений и пейнтбол, множество детских городков, много мебели, музыкального оборудования, несколько аттракционов и даже парусное оборудование для детского корабля.

Ну и, конечно, снеговые пушки и горнолыжные трассы.

Владелец всего этого добра — ООО «Трайпл», принадлежащий опальному крупному бизнесмену Юрию Чижу.

Начальная цена — 23 998 669 рублей (около 7 351 857 долларов).

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