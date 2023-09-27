На аукцион выставили горнолыжный комплекс «Логойск»
- 27.09.2023, 20:41
Торги пройдут 1 ноября.
С аукциона попытаются продать крупный лот — известный горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск». Предложение появилось на площадке «Белреализации».
Торги по комплексу пройдут 1 ноября, заявки будут принимать со 2 по 31 октября.
В перечень имущества входит много разного добра. Например, гостевые дома на разное количество номеров, баня с тренажерным залом, сауна, пункт проката на 1500 посетителей, парк веревочных развлечений и пейнтбол, множество детских городков, много мебели, музыкального оборудования, несколько аттракционов и даже парусное оборудование для детского корабля.
Ну и, конечно, снеговые пушки и горнолыжные трассы.
Владелец всего этого добра — ООО «Трайпл», принадлежащий опальному крупному бизнесмену Юрию Чижу.
Начальная цена — 23 998 669 рублей (около 7 351 857 долларов).