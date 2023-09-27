«Начинаешь жаловаться, а тебе в ответ: «Иди лечись платно» 11 27.09.2023, 21:09

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Поликлиника ЦРБ Рогачева. Фото: talon.by

В регионах Беларуси серьезный дефицит медиков.

В Минздраве снова подняли тему нехватки медиков в регионах, но выделили только топ-5 специализаций врачей, которых не хватает жителям районных городов. «Зеркало» попросило читателей из небольших городов рассказать, насколько доступна для них медицина и насколько сложно попасть к нужному врачу. Картина получилась не очень, а список пустых кабинетов профильных специалистов — гораздо длиннее, чем рассказывает ведомство. Читайте сами.

Рогачев: «Чтобы сдать анализ в восемь утра, нужно прийти к шести»

Светлана родом из Рогачева, что в Гомельской области, женщине 38 лет. Она рассказывает, что попасть на прием к врачам в поликлинике при ЦРБ сейчас очень сложно, причем почти к любому специалисту.

— Практически невозможно записаться к офтальмологу, неврологу, эндокринологу, — перечисляет она. — Даже к терапевту нелегко. Часто в день приема нет талонов, люди с высоким давлением и другими острыми состояниями толпятся с дополнительными талонами без номера у кабинетов врачей. Медики разные: кто-то принимает без записи, кто-то нет. Постоянно перерабатывает эндокринолог. Он принимает дополнительно, после окончания рабочего дня, потому что много больных.

По словам собеседницы, вместо травматолога пациентов отправляют к хирургу, но в очереди к нему можно провести весь день. Еще среди проблем, о которых рассказывает Светлана, — сложность со снимками зубов. За это отвечает один лаборант, и если он на больничном, то приходится искать другие варианты.

— Ревматолог принимает по два часа в день, потому что в остальное время он кардиолог и отвечает за приемный покой. Уже давно в поликлинике нет женского смотрового кабинета. Теперь нужно брать талоны к гинекологу, чтобы подписать обычные справки, — продолжает она. — А очереди на платное УЗИ растягиваются на месяцы. Если щитовидную железу можно сделать платно в течение двух недель или месяца, то УЗИ сердца и БЦА (брахиоцефальных сосудов. — Прим. ред.) ждать приходится месяцами, поэтому многие ездят в Жлобин.

Собеседница резюмирует: специалистов очень не хватает. Добавляет, что не так давно в город приезжали гомельские врачи-офтальмологи, потому что раньше люди не могли даже подписать справки и получить рецепт на очки.

— С проблемами из-за всего этого сталкиваюсь постоянно, — жалуется Светлана. — Например, нужные мне анализы крови (у меня хроническое заболевание, поэтому сдаю их часто) берут только с 8 до 10 по будням, и все. Приходится постоянно отпрашиваться с работы. При этом, чтобы сдать анализ в восемь или чуть позже, люди приходят к шести — очереди огромные. Постоянные проблемы при записи к терапевту: по интернету талоны заканчиваются моментально, и чтобы попасть хоть как-то, нужно в день приема прийти в регистратуру к пяти-шести утра. Недавно перенесла на ногах очень неприятное вирусное заболевание, потому что не смогла попасть на прием к врачу. Все закончилось осложнением, и скорее всего, это отит. Но точный диагноз не знаю, я же не доктор. А попасть к лору не могу, потому что он принимает в лучшем случае два часа в день, остальное время работает в военкомате.

В такой ситуации чуть ли не полгорода, по словам Светланы, ездит в частные медцентры в Жлобин. Так поступает и она.

— Если есть возможность, с поликлиникой стараюсь не связываться и лечусь в Жлобине платно. Но постоянно обращаться туда очень накладно, я финансово все расходы не тяну, — объясняет собеседница. — При этом к врачам, к которым мне приходится постоянно обращаться в Рогачеве, вопросов нет. Люди стараются, а вот организация их работы, конечно, ужасна. Причем как такового порядка у нас никогда не было, но в последние годы все стало совсем плохо.

Поликлиника ЦРБ в Сморгони. Фото: Google maps

Сморгонь: «Очереди дикие, после восьми утра талонов нет»

Судя по рассказу 22-летней Евгении, одно из самых популярных мест в Сморгони (Гродненская область) — регистратура местной поликлиники. Желающие записаться к врачу (особенно к стоматологу) приходят туда к пяти утра.

— Я сама в декрете, и талоны для меня вынужден брать муж, — рассказывает она. — Причем как бы рано он ни поехал, все равно ни разу не получалось попасть ни к стоматологу-хирургу, ни к стоматологу-терапевту. Приходится обращаться в платную стоматологию. И такая ситуация уже давно. Еще два года назад я не смогла попасть на прием и вылечить зуб, даже будучи беременной.

До беременности и рождения ребенка в поликлинику Евгения обращалась редко, а сейчас ситуацию с врачами там описывает одним словом: «Беда».

— Очереди дикие, а если прийти после восьми часов в регистратуру, то талонов нет. — Детского невролога нет, только в платной клинике, а к эндокринологу запись на месяц вперед. И в целом очень много специалистов, к которым трудно попасть, — перечисляет белоруска.

В итоге на прием к неврологу супруги возят сына в Минск. Хотя местные врачи часто направляют родителей в Гродно. Но этот город, хоть и областной, от райцентра еще дальше.

— И выходит достаточно проблематично: это очень далеко, мужу надо взять выходной за свой счет, плюс топливо и три часа езды, — объясняет она. — Вот он скоро поедет, потому что других вариантов нет. А мы с сыном через пару недель — опять на прием в Минск. Но вообще медицина сейчас тянет достаточно много денег из нашего бюджета.

Береза: «Начинаешь жаловаться, а тебе в ответ: „Иди лечись платно“»

Жительница города Береза Брестской области, 56-летняя Елена, на днях была в поликлинике при районной больнице — ей нужно было взять справку. И, стоя в очереди, услышала, что минимум три участка работают и вовсе без терапевтов.

— Обращалась по поводу мамы — психиатра у нас нет, нужно ехать в другие районы, — описывает она ситуацию. — Приема у офтальмолога нет и не предвидится — обращайтесь куда хотите. Травматолога тоже нет, вместо него работает один хирург. А раньше вообще их было три. Муж недавно пытался попасть к отоларингологу — тоже записи нет. Возможно, 10 октября к нам приедет лор из другого района, и тогда его примут. Я так попала к хирургу, он приезжал из Ивацевичей, но это было только один раз. Причем тогда был полный коридор народу — я даже не знаю, как он там работал.

Кроме этого, рассказывает Елена, в поликлинике есть лишь один нарколог. Он принимает раз в неделю. А когда приходишь на медкомиссию — сидят одни медсестры.

— Вот мне сейчас надо делать укол в колено, раньше ходила к травматологу. Теперь хирург, который вместо него, принимать отказывается: «Не буду делать», — возмущается собеседница. — Мне порекомендовали записаться на платный прием, но у нас его ведет один врач на весь район, и на два месяца вперед все расписано. То есть мне нужно сделать обычный укол в колено, и они сами рекомендуют: «Ну, езжайте в платный медцентр»!

Еще одна читательница из Березы Кристина рассказывает, что даже сдать анализы местным проще в соседнем городе. И подтверждает: врачей очень не хватает.

— Сложно даже встать на учет по какому-либо заболеванию, видимо, они статистику боятся испортить, — считает женщина. — Начинаешь жаловаться, а тебе в ответ: «Иди лечись платно». Так я это и делаю.

Поликлиника №4 в Борисове. Фото: «Минская правда»

Борисов: «Врачи рекомендуют сдавать анализы в частных лабораториях»

30-летняя Вероника живет в Борисове Минской области. Сейчас женщине нужна полная диагностика зрения. В своей поликлинике она ее сделать не может, и офтальмолог направила женщину в Минскую областную больницу.

— Но там запись вообще на полгода, поэтому я отказалась сразу, хотя и бесплатно, — рассказывает собеседница. — Пришлось звонить в частный центр в Минск, но и там запись на много недель вперед.

К другим врачам женщина обращается редко. Но если и нужно попасть на прием, сразу идет в медцентр, даже не пытаясь записаться в поликлинику — уверена, что половины специалистов все равно нет.

— Да и они сами часто рекомендуют, например, сдавать анализы в частных лабораториях, потому что результаты там более достоверные, — добавляет она.

Смолевичи: «Направление на УЗИ сразу дают в Боровляны»

У 32-летней Елены из Смолевичей (тоже Минская область) много мучений вызывает попытка записать ребенка к врачу: и в детской поликлинике здесь острая нехватка кадров.

— Попробуйте запишитесь к детскому неврологу (его нет уже два года) или к детскому ортопеду! — возмущается женщина. — Невролог у нас только в Боровлянах. Чтобы сделать ребенку УЗИ, направление тоже дают сразу туда. Поэтому часто проще идти на прием платно в Минске, здесь у нас такого просто нет. Недавно у ребенка была температура 39°C, хотели вызвать врача на дом. В ответ: «Может, сами приедете?» В процедурной не хватает людей, лаборант в отпуске — прививки не ставят.

Впрочем, проблемы есть и со специалистами, которые лечат взрослых, отмечает она:

— Год назад нужно было срочно попасть к стоматологу, была острая боль. Приехали, а врачей нет, сказали: «Терпите до завтра», прием был только в первой половине дня. Гинеколога тоже нет, УЗИ беременным не делают — нет специалиста. Строят еще одну поликлинику, а в старой работать некому.

Новополоцкая центральная городская больница. Фото: «Новополоцк сегодня»

Полоцк: «Врач сказал: „Я не травматолог, но вроде ушиб“»

На то, что к узким специалистам практически не попасть, жалуется и 31-летний Василий из Полоцка Витебской области.

— Мне нужно было записаться к урологу, а через электронную регистратуру талонов не было ни на ту неделю, ни на следующую. Чудом смог выбить место по телефону, — рассказывает он. — Травматолог у нас вообще отсутствует, его заменяет хирург. Супруга сломала ключицу — отсидели в очереди минимум два часа. А в ноябре 2022-го у нее был перелом лучевой кости, и тоже принимал хирург. Так он сказал: «Ну, я не травматолог, вроде у вас ушиб». Пришлось ехать в травматологию в Новополоцк, там сразу сказали: «Перелом». Примерно так же сложно попасть к хирургу. В августе был ушиб, отсидел с 9.00 до 13.00, а на прием попал чудом, уговорил на красный талон в регистратуре. Причем хирург принимал всех и сразу: перевязки, по талонам и больничным. А электронной очереди нет. Представляете, что там творится?

Кроме того, рассказывает мужчина, в городе работают только два офтальмолога, и попасть к ним очень сложно. То же самое со многими другими врачами.

— Недавно нужно было получить заключение у терапевта, так в коридоре была толпа, чуть ли не 50 человек. Захожу в кабинет, спрашиваю: что, у вас совсем некому работать? Оказывается, все начальство поликлиники было в отпуске. Как мне сказала врач, им всем якобы можно в один и тот же момент идти, — заключает собеседник.

Новолукомль: «Ревматолога нет, а ортопеда часто заменяют терапевты»

Еще один наш читатель, 39-летний Сергей, рассказывает, что в Новолукомле Витебской области живут его друзья. Объясняет, что местным жителям часто проще поехать в другой город, чем попасть на прием в свою поликлинику.

— Раньше там было достаточно много врачей и районная больница, где лечили людей со всего района. Привозили даже из соседних. А теперь хирургов по разным причинам почти не осталось, — рассказывает он. — Решили оптимизировать прием и сейчас людей возят в Оршу или Лепель, а направления на обследование в Витебск вообще не получить. Со стоматологами проблемы, но в городе есть платная клиника, и это спасает. Того же ревматолога давно уже нет, для пенсионеров это сложно. А ортопеда часто заменяют терапевты.

Как уточняет Сергей, его друзья в такой ситуации решили не пытаться получить талон в своем городе и просто ездить в Минск в частные медцентры.

— Причем есть проблема и со скорой, — добавляет он. — Некоторых пациентов везут в Оршу и Лепель. Но понятно, что иногда может не хватить времени даже по трассе доехать до места назначения, не говоря уже о дороге на ту же Оршу через деревни, не всегда с нормальным асфальтом. Активно обсуждают на лавочках, что уже несколько человек из-за этого не дожили до врача, но все это пока слухи.

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