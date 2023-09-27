На продажу выставили ресторан под Минском, в котором бывал Фидель Кастро 7 27.09.2023, 21:23

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Торги пройдут 27 октября.

Ресторан «Партизанский бор» видели все, кто ездил в Хатынь или в Витебск. Он находится недалеко от поворота на комплекс с трассы М3. В 1972 году в этом ресторане вместе с Петром Машеровым бывал Фидель Кастро. А сейчас его выставили на торги, пишет Realt.by со ссылкой на Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Комплекс представляет собой пример монументальной советской архитектуры начала 70-х. Он находится на 53-м километре трассы М3 — за деревней Слаговище. Вот его расположение на карте:

Как писал журнал «Беларуская думка», во время визита в БССР в 1972 году в этом ресторане вместе с Петром Машеровым бывал бывший кубинский лидер Фидель Кастро. Это было после посещения ими Хатыни и Кургана Славы.

Машеров и Кастро в Хатыни. Фото из журнала «Беларуская думка»

Сейчас комплекс принадлежит Логойскому райпо. В его состав входят: ресторан на 773 «квадрата», гостиничный домик на 156 «квадратов», баня и коммуникации.

Все это выставили на аукцион с начальной ценой в 2,9 млн рублей (около 890 тысяч долларов).

Торги пройдут 27 октября.

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