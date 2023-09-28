Куда класть горячую крышку от кастрюли?11
- 28.09.2023, 9:01
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Об этой скрытой функции знают не все.
Трудно представить себе варку и жарку продуктов на плите без крышки. Она сохраняет температуру блюда и его аромат. Но во время готовки часто крышку приходится снимать — чтобы приправить еду, перемешать и т.д. Куда же ее девать? Оказывается, у многих кастрюль есть скрытая функция, которая поможет решить эту задачу, пишет telegraf.news.
Обычно горячую крышку некуда положить. Стол или столешница — не лучшее место, так как они могут треснуть, вздуться и повредиться от жара.
Также не стоит класть ее на конфорку рядом с собой, так как вы можете легко зацепиться за нее рукой, в результате чего можете обжечься.
Постоянно держать ее в руках — тоже так себе идея, ведь при готовке нужна полная свобода движений.
Так что же делать с этой «злополучной» крышкой? Оказывается, ее можно установить на свою кастрюлю. У многих моделей посуды (особенно современной) есть такая функция. Сейчас расскажем, как это сделать.
Поднимите крышку и зацепите ее край за то место, где кастрюля соединяется с ручкой. Как показано на картинке или видео ниже:
Не бойтесь, конструкция не развалится. Крышка с одной стороны зацепиться за край кастрюли, а с другой ее будет удерживать сама ручка.
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Кстати, если у вас кастрюля с одной длинной ручкой, то крышку также можно перевернуть и надеть на нее «ушко». Так удобнее делать, когда вы ждете, чтобы блюдо остыло.
Но если модель ваших кастрюль не позволяет положить крышку в ручку, можно купить, например, коврик для сушки посуды и положить его на столешницу во время готовки. Класть на него крышку очень удобно. Однако один из минусов в том, что придется часто его стирать.