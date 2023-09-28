Синоптики рассказали, когда закончится бабье лето в Беларуси 1 28.09.2023, 11:24

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Опубликован прогноз погоды до конца сентября.

На пятницу, 29 сентября, синоптики объявили по стране желтый уровень опасности из-за туманов. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

29 сентября будет малооблачно и без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Ночью температура воздуха будет от +7°С до +13°С (местами: +3…+6°С). Днем воздух прогреется до +22…+27°С.

30 сентября днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах страны возможны грозы. Днем столбик термометра поднимется до +16°С в северо-западных районах. В юго-восточной части страны воздух прогреется до +26°С.

В воскресенье похолодает. Днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +13…+20°С.

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