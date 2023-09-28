На этих выходных жители Земли смогут увидеть Урожайную луну 1 28.09.2023, 21:04

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Последнее суперлуние 2023 года.

Знаменитая Урожайная луна — последняя суперлуна 2023 года — станет первым полнолунием осени. Увидеть ее можно будет 29 сентября.

Официально полнолуние произойдет в 5:58 утра по восточному времени в пятницу, 29 сентября (13.00 по Минску). Полную луну лучше всего будет видно ночью.

По данным Almanac.com, самое популярное название сентябрьского полнолуния — «Урожайная луна», потому что она восходит ближе к закату несколько вечеров подряд и дает фермерам дополнительный лунный свет, который помогает им собрать урожай. Однако то, какое именно полнолуние будет называться Урожайной Луной, зависит от времени. По данным планетария Адлера, это название дано ближайшему к сентябрьскому равноденствию полнолунию.

В тех случаях, когда октябрьское полнолуние наступает ближе к равноденствию, сентябрьское полнолуние обычно называют Кукурузной Луной. Как пишет Timeanddate.com, это происходит каждые три года

У индейцев были и другие нвзания сентябрьского полнолуния: Луна сохнущего риса, Луна падающих листьев и Замерзающая луна.

Урожайная Луна в этом году станет четвертым и последним суперлунием 2023 года, которое произойдет через два дня после того, как она достигнет перигея — ближайшей точки на орбите Земли. Поскольку Луна будет находиться немного ближе к Земле, чем обычно, она будет казаться немного больше и ярче, чем обычно.

Следующее полнолуние произойдет 28 октября, оно будет называться Охотничьей Луной.

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