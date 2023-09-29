Зеленский: Вступление Украины в НАТО – это единственная гарантия длительного мира для всей Европы 29.09.2023, 0:02

Президент Украины провел переговоры с генсеком НАТО.

Принятие Украины в НАТО – не просто украинская амбиция, а механизм обеспечения безопасности во всей Европе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 28 сентября в вечернем обращении, запись которого его офис опубликовал в YouTube.

По его словам, на сегодняшних переговорах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве шла речь не только защите Украины [от российской агрессии], но и стратегической защите всего континента.

«Украина заслуживает стать членом НАТО и станет, обязательно. И это не просто наша украинская амбиция. Это единственная действенная перспектива безопасности для Европы, которая гарантирует реальный длительный мир», – сказал глава государства.

Зеленский отметил эффективность переговоров в формате Совет «Украина — НАТО», а также успешные встречи, которые он провел сегодня с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, а накануне – с главой минобороны Великобритании Грантом Шеппсом, которые также посетили украинскую столицу.

«Ключевые партнеры. Очень весомое сотрудничество, которое уже есть, и еще более весомое, которого можем достичь. Говорили, в частности, и об усилении наших воинов, и об общей стратегии нашей победы в войне. Работаем и над тем, чтобы было совместное производство необходимого нам оружия – необходимого и Украине, и нашим партнерам», – подытожил президент.

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