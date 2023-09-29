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Силовики задержали заместителя исполнительного директора «ЮрСпектра»

  • 29.09.2023, 1:43
Силовики задержали заместителя исполнительного директора «ЮрСпектра»

За участие в женских маршах.

В Минске силовики задержали топ-менеджера компании «ЮрСпектр». Ее заставили сказать, что она принимала участие в женских маршах и озвучить размер зарплаты. «Покаянное» видео с ней было опубликовано в телеграм-канале ГУБОПиК.

В ролике женщину заставили назвать свою зарплату — 8 тысяч рублей, и рассказать, что она минимум дважды принимала участие в акциях протеста в 2020 году, а также выходила на женские марши.

«В настоящее время за это задержана сотрудниками милиции», — говорит она на видео.

Что ей вменяют в вину, силовики не уточнили, но возмутились тем фактом, что при такой зарплате женщина могла быть чем-то недовольна.

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