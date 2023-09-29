Верещук – россиянам: В Крыму для вас небезопасно 29.09.2023, 2:21

Ирина Верещук

Украинский вице-премьер призвала россиян успеть уехать из украинского полуострова.

Гражданским россиянам, которые незаконно въехали на территорию временно оккупированного Крыма, следует покинуть украинский полуостров до начала активных боевых действий.

Об этом пишет вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

«Вот мне интересно: На что рассчитывают многие тысячи россиян, которые в последние годы незаконно въехали в наш Крым. Потому что обычно все неприятное случается неожиданно. Когда упадет крымский мост (это вопрос времени, это очевидно), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать?» — сообщает она.

Верещук добавила, что тысячам гражданских быстро покинуть полуостров не удастся, а с перерезанными путями, когда вокруг будут происходить сражения, это будет невозможным.

«Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, незаконно находящимся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Езжайте. Не будьте лекомысленны», — добавила она.

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